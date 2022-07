Bobst Group

Die Bobst Group verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 einen Auftragseingang, der im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 8% gestiegen ist. Der Umsatz lag in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 bei 773 Millionen Schweizer Franken (CHF), verglichen mit 667 Millionen CHF im ersten Halbjahr 2021.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf 29 Millionen CHF im Vergleich zu CHF 15 Millionen im Jahr 2021. Das Nettoergebnis stieg von 5 Millionen CHF im Vorjahr auf 22 Millionen CHF. Die Umsätze und Ergebnisse des ersten Halbjahres entsprachen den Erwartungen. Die Netto-Barmittel sanken von 154 Millionen CHF zu Beginn des Jahres – 3 Millionen CHF Ende Juni 2022. Der Auftragsbestand liegt um 40% über dem des Vorjahres.

Dank des Auftragsbestands und der Aktivitäten im Servicebereich erwartet die Gruppe eine gute zweite Jahreshälfte, aber es gibt auch erhebliche Risiken, die sich negativ auf die Jahresergebnisse auswirken können. Diese sind in erster Linie auf die sehr angespannte Situation in den Lieferketten und die Preissteigerungen bei Materialien sowie auf die unzureichenden globalen Transportkapazitäten zurückzuführen, aber auch auf die unsichere geopolitische Lage.

In der ersten Jahreshälfte 2022 belief sich der Konzernumsatz auf 772,5 Millionen CHF, was einem Anstieg um 105,1 Millionen CHF oder 15,7% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2021 entspricht. Volumen- und Preisschwankungen hatten einen positiven Einfluss in Höhe von 115,7 CHF Millionen oder 17,3%.

Umsätze pro Geschäftsbereich 30. Juni 2022 30. Juni 2021 Δ% (Millionen CHF) (Millionen CHF) Geschäftsbereich Printing & Converting 466,9 389,7 19,4 Geschäftsbereich Services & Performance 305,6 276,9 11,0 Sonstige 0,0 0,8 -100,0 Gesamt 772,5 667,4 15,7

Der Anstieg des Konzernumsatzes ist auf einen höheren Auftragsbestand zu Beginn des Jahres und einen rekordhohen Umsatz mit Ersatzteilen und Services aufgrund der sehr hohen Aktivitäten in den Werken unserer Kunden zurückzuführen. Da es weniger von der Pandemie verursachte Reisebeschränkungen gab, konnte die Gruppe mehr Maschinen installieren und mehr Serviceeinsätze realisieren als im gleichen Zeitraum des Jahres 2021.

Betriebsergebnis (EBIT) pro Geschäftsbereich 30. Juni 2022 30. Juni 2021 Δ (In Millionen CHF) (In Millionen CHF) (In Millionen CHF) Geschäftsbereich Printing & Converting -9,7 -21,4 +11,7 Geschäftsbereich Services & Performance +39,6 +37,1 +2,5 Sonstige -1,3 -1,1 -0,2 Gesamt +28,6 +14,6 +14,1

Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2022

Wie bereits am 25. Februar mitgeteilt, erwartet die Gruppe für das Gesamtjahr 2022 einen Umsatz von 1,7 bis 1,8 Milliarden CHF und eine Betriebsergebnis-Marge (EBIT) von 7% bis 8%. Nach der aktuellen Einschätzung der Gruppe ist es nach wie vor möglich, diese Ziele zu erreichen, sofern in der zweiten Jahreshälfte in den Lieferketten einige Verbesserungen eintreten. Die mittel- bis langfristigen Finanzziele von mindestens 8% beim Betriebsergebnis und mindestens 20% Rendite auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) bleiben unverändert.