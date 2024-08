41 Gewinner beim Deutschen Verpackungspreis 2024 gekürt

Deutsches Verpackungsinstitut (dvi)

Viel Arbeit für die 27 unabhängigen Köpfe in der Jury des Deutschen Verpackungspreises: Fast 250 Einreichungen aus 13 Ländern hatten das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) als Veranstalter der größten europäischen Leistungsschau rund um die Verpackung erreicht und wollten persönlich begutachtet und bewertet werden. Im Ergebnis können sich 41 Innovationen in 10 Kategorien über den renommierten und traditionsreichen Award freuen. Das dvi freut sich über viel Klasse in der Spitze und in der Breite – und lädt die Branche zur Preisverleihung sowie zur Verkündigung der Gold-Awards auf der Fachpack ein.

Die 41 Gewinner beim Deutschen Verpackungspreis 2024 kommen aus Deutschland, Kanada, den Niederlanden, Österreich, Polen und UK. Daneben hatte das dvi Innovationen aus Dänemark, Frankreich, Israel, Schweden, der Schweiz, der Türkei, Ungarn und den USA erreicht.

Sieger bei allen Materialien und Kategorien

Die Innovationen decken die gesamte Bandbreite der Materialien ab, von aus Glas (2) über Holz (1), Kunststoff flexibel (5), Kunststoff starr (8), Metall (4), Papier, Pappe und Karton (11), Multimaterial (2) und Neues Material (2) bis hin zu Wellpappe (4) und Verbundmaterial (1). In jeder der zehn Kategorien der Leistungsschau konnte zumindest eine Innovation den Preis erringen.

Konkret gab es fünf Sieger bei Design, zwei bei Digitalisierung, vier bei Funktionalität & Convenience, fünf bei Logistik & Materialfluss, sechs bei Nachhaltigkeit Gesamtkonzept, vier bei Nachhaltigkeit Materialsubstitution- und -reduktion, einen bei Nachhaltigkeit Mehrweg, drei bei Nachhaltigkeit Recyclingfähigkeit & Rezyklateinsatz, drei beim Nachwuchs, zwei bei Neues Material, zwei bei Verpackungsmaschinen, Technologie und Software, zwei bei Warenpräsentation und drei bei Wirtschaftlichkeit.

Jury sieht Top-Leistungen der Branche

„Die große Zahl der eingereichten Innovationen zeigt, wie engagiert und intensiv die Branche an immer besseren Lösungen für Menschen, Wirtschaft und Umwelt arbeitet. Die hohe Qualität in der Breite und in der Spitze belegt, wie kreativ, verantwortungsbewusst und erfolgreich unsere Unternehmen dabei Fortschritt erzielen und Zukunft gestalten“, sagt die Juryvorsitzende Marit Lemke, Senior Packaging Engineer Elanco Animal Health Inc., mit Blick auf die Ergebnisse bei der größten europäischen Leistungsschau rund um die Verpackung.

„Unsere Sieger lösen mit kleinen, intelligenten Kniffen große Probleme oder schaffen mit einem großen Wurf ganz neue Möglichkeiten und setzen Maßstäbe. Fast immer gehen Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand. Wir haben zahlreiche Kombinationen aus Funktionalität, Ästhetik, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Insgesamt kann sich die Verpackungswirtschaft über viele tolle und spannende Erfolgsgeschichten freuen“, betont der stellvertretende Juryvorsitzende Prof. Stefan Junge, Professor im Fachbereich Verpackungstechnik der Beuth Hochschule für Technik Berlin.

Juror Arne Fehlhaber, Managing Partner & Creative Head von Brandpack, freut sich besonders über Innovationen im Bereich Design. „Design ist ja keine reine Ästhetik, sondern ein Werkzeug zur Kommunikation, um Dinge zu erklären und zugänglich zu machen. Fast alles funktioniert am Markt doch nur dann, wenn es auch verstanden, richtig benutzt und am Ende richtig weggeworfen wird.“

Preisverleihung und Gold-Awards

Das dvi lädt die Branche zur Verleihung der 41 Deutschen Verpackungspreis am 24. September 2024 auf die Fachpack ein. Gemeinsam mit den Premium-Partnern Fachpack und IGEPA group sowie Mitsubishi Electric als Partner für die Kategorie Maschinentechnik werden dann auch die Gold-Awards verkündet. Mit den Gold-Awards zeichnet die Jury besonders wegweisende Innovationen aus, die sich sogar aus dem Kreis der Verpackungsträger noch hervorheben. Eine Anmeldung zur Preisverleihung ist erforderlich, aber kostenfrei.

Alle Informationen zur Preisverleihung sowie zu allen 41 Siegern mit dem Wertungstext der Jury bietet das dvi auf der Webseite packagingaward.de.

Über den Deutschen Verpackungspreis

Der Deutsche Verpackungspreis ist ein internationaler, branchen- und materialübergreifender Wettbewerb. Er wird in zehn Kategorien vergeben. Mit dem Preis prämiert das Deutsche Verpackungsinstitut (dvi) jedes Jahr innovative und kreative Verpackungsideen vom scheinbar kleinen aber wegweisenden Detail bis hin zu grundlegenden Neuerungen. Der Deutsche Verpackungspreis richtet sich an Designer, Entwickler, Hersteller und Verwender von Verpackungslösungen und -maschinen sowie den kreativen Nachwuchs der Branche. Gewinner des Verpackungspreises nominieren sich gleichzeitig für den WorldStar der World Packaging Organisation (WPO).