Neue SlimLine-Generation und digitale Prozesskontrolle

Tiefdruckzylinder-Herstellung

Mit der Markteinführung von HelioChrome NEO (Chrom (III), führt Kaspar Walter auch eine neue Generation von SlimLine-Galvaniktechnologie für die Verchromung mit HelioChrome NEO ein. Diese neue Art von Galvanikbädern, die zukünftig auch für Aufkupferung, Entfettung und Entchromung eingesetzt wird, ist eine wegweisende Technologie, die eine digitale Prozessüberwachung ermöglicht.

„Seit 2021 hat Huhtamaki eine Beta-SlimLine-Anlage für den HelioChrome NEO-Prozess erfolgreich im Einsatz. Diese innovative Lösung revolutioniert die Produktion von Tiefdruckzylindern, indem sie Echtzeitdaten in bisher unerreichtem Maße erfasst und analysiert. Dadurch wird der Fertigungsprozess optimiert und Qualitätskontrolle sowie Elektrolytstabilität auf ein neues Niveau gehoben. Automatisch werden Abweichungen sowie Fehlertrends sofort erkannt und noch innerhalb des Toleranzspektrums korrigiert, so dass Fehler erst gar nicht oder nur sehr selten auftreten“, erläutert Michael Fürholzer. Selbsterklärende Graphiken und kurze Video-Sequenzen auf dem Touchscreen tragen zu intuitiven Bedienung bei. Der Bediener ist somit zu jeder Zeit über den aktuellen Zustand des Galvanikbades informiert.

Eine der beeindruckendsten Eigenschaften der neuen SlimLine-Generation ist ihre Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI). Sie wurde von Grund auf neu gestaltet und ist nun äußerst benutzerfreundlich und hochinteraktiv. Die intuitive Bedienung ermöglicht es den Mitarbeitern, die Produktionsprozesse in Echtzeit zu überwachen und bei Bedarf Remote-Eingriffe durch Kaspar Walter vorzunehmen zu lassen. SlimLine bietet nicht nur herausragende Hardware, sondern auch eine neue und maßgeschneiderte Softwarelösung. Diese leistet einen weiteren Beitrag zur Stabilität und Standardisierung des Produktionsprozesses in der Herstellung von Tiefdruckzylindern.

Durch die direkte Mail-Kommunikation mit dem Kundendienst und Labor von Kaspar Walter lassen sich Kundenanfragen schnell und effizient bearbeiten. Dies ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit, um konstante und fehlerfreie Produktionsabläufe zu gewährleisten.

Ein weiteres Highlight der neuen SlimLine-Generation ist die Möglichkeit zur automatisierten Wartungsanfrage und Steuerung einzelner Funktionen. Dies bedeutet, eine effizientere Planung und Durchführung von Wartungsarbeiten. Darüber hinaus können bestimmte Funktionen beim Kunden automatisch angepasst werden, um optimale Produktionsbedingungen sicherzustellen.

Dazu Michael Fürholzer: „Wir haben mit der neuen SlimLine-Technologie und HelioChrome NEO einen hochstandardisierten, automatisierten und digitalen Prozess in der Tiefdruckzylinderfertigung geschaffen, der nahezu keines manuellen Eingreifens mehr bedarf. Auch benötigt das Bedienpersonal kein tiefgehendes galvanisches Wissen, was dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Die Tätigkeit des Bedieners beschränkt sich hauptsächlich darauf, aus der HelioChrome NEO-Badanlage regelmäßig eine Probe zu entnehmen, die dann an das Labor von Kaspar Walter geschickt wird, um den Ist-Zustand des Galvanikbades zu ermitteln. In der Labordatenbank sind alle Daten und die Historie des jeweiligen Galvanikbads hinterlegt. Gleichzeitig dient sie als eine Art Knowledge-Basis, in dem sämtliches, über Jahrzehnte hinweg erworbenes Galvanikwissen von Kaspar Walter strukturiert hinterlegt ist. Auf Grundlage dieser breiten und intelligent verknüpften Datenbasis wird eine digitale Soll-/Ist-Analyse vorgenommen.“