Ihre Einschätzung ist gefragt

Wie groß ist der Stellenwert der Digitalisierung in der Druckindustrie? In welchen Bereichen sind Digitalisierung und Automatisierung für Druckereien am wichtigsten? Welches sind die größten Wachstumsfelder des Digitaldrucks? Machen Sie mit bei unserer Online-Umfrage.

Hier geht´s zur UMFRAGE.

Anzeige

Die Ergebnisse der Online-Umfrage werden exklusiv auf dem DIGITAL PRINTING SUMMIT vorgestellt und diskutiert.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme!