Eco Flexibles investiert in zweite Digitaldruckmaschine für flexible Verpackungen

Fujifilm: Jet Press FP790

Eco Flexibles, Spezialist für nachhaltige flexible Verpackungen, hat auf der diesjährigen Drupa bekanntgegeben, aufgrund der hohen Kundennachfrage nach flexiblen Verpackungen, in eine zweite Fujifilm Jet Press FP790 Digitaldruckmaschine zu investitieren – nur weniger als 12 Monate nach der Installation der ersten Maschine.

Die Jet Press FP790 druckt mit wasserbasierten Tinten in CMYK+WW mit 50 m/min und 1200×1200 dpi Auflösung auf Substraten bis 790 mm Breite. Sie bietet hohe Produktivität, einen großen Farbgamut, hohe Opazität der Weißtinten und eine nachhaltige Produktion.

Hohe Nachfrage

Eco Flexibles war das erste Unternehmen außerhalb Japans, das die Maschine installierte. Die erste Maschine bildet den Kern einer digitalen Produktionsumgebung für flexible Verpackungen am Hauptsitz in Northampton. Die Nachfrage von Markenartiklern nach den Möglichkeiten der Jet Press FP790 für Auflagen von 1000 bis 20.000 m² in verschiedenen Märkten wie Süßwaren und Snacks war so groß, dass Eco Flexibles bereits eine zweite Maschine bestellen musste, um die Kapazitäten zu erweitern.

Eco Flexibles’ Ziel ist es, recycelbare Mono-Polymer- und Papierverpackungen für Markenartikler zugänglicher zu machen, ohne Kompromisse bei Nachhaltigkeit oder Leistung einzugehen. Fujifilm begrüßt den Erfolg und die enge Zusammenarbeit mit Eco Flexibles.

