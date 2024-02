Erste kommerzielle Installation der Fujifilm Jet Press FP790 bei Eco Flexibles

Flexible Verpackungen

Eco Flexibles, ein britischer Hersteller nachhaltiger flexibler Verpackungen, hat erfolgreich die erste Fujifilm Jet Press FP790 außerhalb Japans installiert. In enger Zusammenarbeit mit Einzelhändlern, Markenherstellern und Lebensmittelproduzenten entwickelt Eco Flexibles recycelbare flexible Verpackungen aus Monopolymeren und Papier.

Die Digitaldruckmaschine Fujifilm Jet Press FP790 wurde im hochmodernen neuen Produktionswerk in Northampton installiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Digitaldruckmaschinen, die Toner oder elektrografische Tinten verwenden, gewährleistet die FP790 durch den Einsatz wasserbasierter Tinten eine geringere Kohlenstoffbelastung. Damit unterstreicht sie den starken Nachhaltigkeitsgedanken des Unternehmens.

David Smith, General Manager bei Eco Flexibles, kommentierte: „Dies ist ein entscheidender Moment für die flexible Verpackungsindustrie in Großbritannien und für unser Unternehmen. Unsere Mission ist es, recycelbare Monopolymer- und Papierverpackungen für Markenhersteller zugänglicher zu machen. Mit dieser millionenschweren Investition bieten wir unseren Kunden die Vorteile der digitalen Drucktechnologie: kleine Auflagen, variabler Datendruck, schnelle Durchlaufzeiten und eine herausragende Druckqualität, die mit traditionellen analogen Druckverfahren mithalten kann. Wir setzen damit neue Maßstäbe in Qualität und Nachhaltigkeit.“

Die bei Eco Flexibles installierte FP790 ist äußerst vielseitig und kann sowohl Folie als auch Papier bedrucken. Mit einer Druckbreite von 790 mm ergänzt die Digitaldruckmaschine hervorragend die Produktionsmöglichkeiten von Eco Flexibles. Zu den Merkmalen gehören:

* Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 75 m/min (keine Rüst- und Einrichtzeiten)

* erweiterter Farbumfang – mehr als 90 Prozent der Pantonefarben sind darstellbar (keine Sonderfarben)

* wasserbasierte Tinten mit einer Auflösung von bis zu 1200 dpi für hochwertige Wiedergabe der Druckmotive

* ein integrierter Inspektionsturm für die Qualitätskontrolle in Echtzeit

* kürzere Vorlaufzeiten dank des Wegfalls der Plattenherstellung

Smith führt weiter aus: „Es gibt einen guten Grund, warum Fujifilm ein so etablierter und angesehener Name in der Druckbranche ist, und deshalb fühlen wir uns so wohl bei der Investition in die erste Digitaldruckmaschine dieser Art in Europa. Wir befinden uns in einem Markt, der sich auf Nachhaltigkeit konzentriert, in dem ‘gut genug’ für Marken nicht mehr ausreicht; wir müssen uns ständig für niedrigere Kohlenstoffemissionen und höhere Qualität einsetzen. Eco Flexibles hat in vielerlei Hinsicht Pionierarbeit geleistet, und mit unserer jüngsten Investition unterstreichen wir die Botschaft, dass nachhaltige flexible Verpackungen keine Zugeständnisse mehr machen müssen.“

Manuel Schrutt, Head of Packaging bei Fujifilm EMEA, kommentierte: „Wir freuen uns, die erste Installation der Jet Press FP790 außerhalb Japans bekannt zu geben. Die Einführung dieser innovativen Druckmaschine markiert für uns eine aufregende Zeit im Hinblick auf die Weiterentwicklung unseres Angebots an digitalen Verpackungslösungen. Unser Fachwissen im Bereich der Inkjet-Technologie haben wir nun an die Anforderungen des Marktes für flexible Verpackungen angepasst. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die Investition Eco Flexibles hilft, ihr Geschäft weiter auszubauen.“

Neben der Installation der FP790 hat Eco Flexibles auch bekannt gegeben, dass die „Millionen-Pfund“-Investition ergänzende Anlagen umfasst, darunter Nordmeccannica-Kaschiermaschinen und ASHE-Rollenschneidanlagen.