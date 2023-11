Neue Skinfolien für Fleisch und Fisch

Adapa

Skin-Verpackungen eignen sich ideal für die Präsentation hochwertiger Fleisch- und Fischprodukte. Denn die transparenten, passgenauen Folien umschließen das Produkt wie eine zweite Haut und ermöglichen eine freie Sicht auf den Inhalt.

Der Premium-Look prägt auch die Präsentation am POS, denn die Packgüter werden durch die eng anliegende, hochglänzende Folie sanft in der Verpackung fixiert und vor Aussaftungen geschützt. So können sie aufmerksamkeitsstark stehend oder hängend angeboten werden. Ein weiterer Vorteil von Skin ist die Haltbarkeit von Lebensmitteln: Im Vergleich zu anderen gängigen Verpackungsmethoden kann diese mit Skinfolien deutlich verlängert werden. Schließlich geht Skin auch mit Convenience Hand in Hand, z. B. bei der Zubereitung von Fertiggerichten, die mit geeigneter Folie direkt in der Verpackung in der Mikrowelle zubereitet werden können.

Anzeige

Umfassend überarbeitetes Sortiment

Vor diesem Hintergrund hat die Adapa Group ihr Skinfresh Top-Sortiment umfassend überarbeitet und bietet mit der Skinfresh Top Expert nun eine Lösung an, die sowohl in der Verarbeitung auf Verpackungsanlagen als auch in der Präsenz am POS geeignet ist.

Das Skinfresh Top Expert-Sortiment umfasst hochtransparente, glänzende und bedruckbare Folien auf PE-Basis mit einer Hochbarriere, die das Produkt dicht und spannungsfrei umschließen. Elastisch und gleichzeitig robust, können sie für Lebensmittel unterschiedlicher Höhe verwendet werden und eignen sich auch für die Verpackung von Produkten mit Knochen. Die Hochleistungs-Skinfolien sind in Folienstärken zwischen 80 und 150 µm erhältlich und siegeln zuverlässig gegen PE-Siegelschichten oder APET- und PP-Monofolien und Schalen. Für materialsparende und damit ressourcenschonende Anwendungen ist es damit gelungen, die Foliendicke bei gleichbleibend hoher Leistung immer weiter zu reduzieren.