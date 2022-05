Schur Flexibles Group

Neue Sauerstoff-Barrierefolie ohne EVOH

Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (EVOH) ist ein aus den Monomeren Ethen und Vinylalkohol aufgebautes Copolymer. Es hat eine hohe Diffusionssperrwirkung gegenüber Sauerstoff, schützt Lebensmittel vor Fäulnis und erhöht damit deren Haltbarkeit.

Dieses Material kommt daher hauptsächlich für die Herstellung von Lebensmittelverpackungen zum Einsatz. Aufgrund teilweise drastischer Verknappung dieses Grundstoffes sind PA/PE-Hochbarrierefolien mit EVOH auf dem Weltmarkt jedoch aktuell eine ausgesprochene Mangelware.

Anzeige

Vor diesem Hintergrund präsentiert Schur Flexibles mit VACUflex MHB-T jetzt eine Lösung, um der weltweiten EVOH-Knappheit entgegenzuwirken. Anbieter von Produkten, die eine zuverlässige Sauerstoffbarriere benötigen, erhalten damit eine leistungsfähige Alternative mit zuverlässiger Barrierewirkung gegen Sauerstoff.

Eine leistungsfähige EVOH-Alternative

Der Einsatz der neuen Folienlösung VACUflex MHB-T ermöglicht die Herstellung sicherer Verpackungen mit höchsten Produktschutz auch ohne EVOH. Hierfür hat das Unternehmen sein Portfolio an HB-Folien so modifiziert, dass eine zuverlässige Barrierewirkung erreicht wird. VACUflex MHB-T gewährleistet eine optimierte mittlere Sauerstoffbarriere und ist in Materialstärken von 70 bis 340 Mikron erhältlich. Trotz der veränderten Materialstruktur bieten diese Folien eine ausgezeichnete Maschinengängigkeit.

„Unser Expertenwissen in Verbindung mit einer gut aufgestellten Beschaffung von Rohmaterialien, sorgt dafür, dass wir für zahlreiche Anwendungen Alternativen zu EVOH anbieten können. Das sichert unseren Kunden auch in Zeiten von Lieferengpässen auf dem Rohstoffmarkt zuverlässige Verpackungslösungen“, erklärt Michael Martin, Head of Group R&D and Schur Flexibles PackScience Center bei Schur Flexibles.