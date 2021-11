Wentus

Neue Premium-Skinfolienserie

Skinfolien sind schrumpffähige Folienprodukte, die hauptsächlich für die Verpackung frischer Lebensmittel zum Einsatz kommen. Derartige Verpackungen bewahren die Qualität der Packgüter und verlängern die Mindesthaltbarkeit.

Vor diesem Hintergrund präsentiert Wentus einige Neuheiten aus der Skinfolienfamilie Wentopro SkinTight: Die aktuelle 20er-Serie umfasst extrem strapazierfähige Hochglanzfolien, die das Packgut wie eine zweite Haut umhüllen. Um nahezu jedem Produkt eine optimale Verpackung zu bieten, gibt es diese Folien in verschiedenen Varianten. Gegenüber vorangegangenen Skinfolien-Serien wurde der Glanz, das Schneidverhalten und insbesondere die Durchstoßfestigkeit weiter verbessert. Dadurch lässt sich die Dicke der Skinfolie gegenüber der bisherigen Serie in vielen Fällen reduzieren. Ein breites Verarbeitungsfenster vereinfacht die Herstellung zuverlässig versiegelter Verpackungen. Für einen attraktiven Auftritt am POS sorgen der gute Rückschrumpf und der herausstechende Glanz der Folien.

Die Basisversion Wentopro SkinTight 20 E ist für die meisten Anwendungen perfekt geeignet. Die gegenüber den vorangegangenen Serien verbesserten Eigenschaften erhöhen die Produktivität bei der Verarbeitung und reduzieren den bereits sehr geringen Ausschuss im Verpackungsprozess noch weiter.

Niedrige Siegeltemperatur für sensible Produkte

Für empfindliche Füllgüter ist insbesondere Wentopro SkinTight 20 L gut geeignet. Die Folie versiegelt Verpackungen zuverlässig bei bis zu 30 °C niedrigeren Verarbeitungstemperaturen. Das bewirkt ein weiter verbessertes Schneidverhalten der Folie. Gleichzeitig senkt das energiesparende Verfahren die Gesamtkosten im Abpackprozess, schont die Verpackungsanlage und sorgt unter dem Strich für einen verbesserten CO 2 -Fußabdruck.

Sauerstoffdurchlässigkeit für Fisch perfektioniert

Wentopro SkinTight 20 UHT unterstützt Produzenten von frischen Fischprodukten für den US-amerikanischen Markt in der Einhaltung der Vorgaben der U.S. Food and Drug Administration (FDA). Diese fordert zur Verpackung eine auf die Produkte abgestimmte Sauerstoffdurchlässigkeit der Verpackungsfolien von > 10.000 cm³/m²d bar, um hygienische Risiken zu minimieren. SkinTight 20 UHT erfüllt diese Vorgaben vollumfänglich und bewirkt darüber hinaus weitere Verbesserungen in Geschmack, Geruch und Optik frischer Fischprodukte. Die Ausführung Wentopro SkinTight 20 UHT-M ist eine ebenfalls auf Frischfisch für den US-amerikanischen Markt abgestimmte Folienvariante und eignet sich zur Versiegelung von Einstoff-Unterbahnen oder -Schalen aus Mono-PET oder Mono-PP. Das ermöglicht Anwendern, besser recycelbare Verpackungsbestandteile zu verwenden und ihren CO 2 -Fußabdruck zu verbessern.

Zuverlässige Siegelung gegen Trays und Unterbahnen

Die Skinfolie Wentopro SkinTight 20 PT versiegelt zuverlässig Produkte auf Einstoff-Trays oder Einstoff-Unterbahnen aus PET. Durch den Verzicht auf eine zusätzliche PE-Siegelschicht in der Unterbahn unterstützt diese Folie dem Einsatz von Verpackungskomponenten mit verbesserter Recyclingfähigkeit. Durch die exzellente Drip-Loss-Reduktion der SkinTight 20 PT wird eine außerordentlich ansprechende Optik am POS gewährleistet.

Ebenso zuverlässig in ihrer Schutzfunktion ist Wentopro SkinTight 20 PP. Sie weist die gleichen Eigenschaften wie SkinTight 20 auf, lässt sich allerdings mit Trays aus Mono-PP kombinieren lässt. Auch diese Skinfolie erfüllt ihre Schutzfunktion ohne Einschränkungen und leistet ebenfalls einen wertvollen Beitrag zur Herstellung von Verpackungen aus besser recyclingfähigen Komponenten. Die SkinTight 20 PP erzielt durch ihre exzellente Drip-Loss-Reduktion eine außerordentlich ansprechende Optik am POS.

Stärkerer Glanz und hochwertige Bedruckung

Wentopro SkinTight 20 FS lässt das Packgut in noch glänzenderem Outfit erstrahlen. Diese hochtransparente Barrierefolie umschrumpft Produkte wie Fleisch oder Fisch auf einen besonders flachen Produktträger aus Karton, der mit einem hauchdünnen Liner aus Kunststoff überzogen ist. Damit reduziert FlatSkin den Kunststoffeinsatz um bis zu 70%. Wentopro SkinTight 20 E printed rückt das Produkt am POS noch stärker in den Mittelpunkt. Die Skinfolie lässt sich mit bis zu acht Farben im HD-Flexodruck hochwertig bedrucken. Die eingesetzten Farben beweisen während der Erhitzung, der Verformung und dem Rückschrumpf im Verpackungsprozess besondere Beständigkeit und bewahren ihre Strahlkraft.