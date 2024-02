Erstes automatisches Rollenlager feiert Weltpremiere

Nepata stellt Automated Roll Storage System (ARSS) vor

Das weltweit modernste automatisierte Lager für Rollenmedien hat seinen Betrieb aufgenommen. Für Converter, Foliendistributoren oder Drucker bedeutet das mehr Effizienz und Arbeitserleichterung beim Ein- und Auslagern von Rollenmedien.

Die Premiere fand Mitte November 2023 bei 4 GM / Folienwelt.de in Trier statt. Der Folienhändler ist das erste Unternehmen, das das von Nepata entwickelte Automated Roll Storage System (ARSS) in seinem Lager einsetzt. Nach einem mehrwöchigen Testbetrieb ist das Lager seit kurzem nahezu gefüllt und läuft im Regelbetrieb.

Premierengäste aus mehreren europäischen Ländern nutzten auf Einladung von Nepata die einmalige Gelegenheit, das ARSS in einem echten Betriebsumfeld kennenzulernen. Wie Roboter und Mensch beim Picking-Prozess zusammenspielen, löste durchweg Begeisterung aus. “Schleppen war gestern”, fasst Nepata-Geschäftsführer Fabian Franke zusammen.

Automatisierung von Lagerprozessen für Rollenmedien

Das Automated Roll Storage System (ARSS) bekommt die Bestellungen aus dem ERP übermittelt; ein Roboter holt die benötigten Rollen aus dem Hochregallager und übergibt sie an die Mitarbeiter an den Converting-Maschinen.

Das System ist auf kleine bis mittlere Rollenlager mit einer Gesamtkapazität von 400 bis 5.000 Rollen ausgelegt – je nach Konfiguration. Entwickelt wurde das ARSS vom deutschen Spezialmaschinenbauer Nepata, Hersteller von Maschinen zur Folienkonvertierung. Montiert und programmiert wurde die Anlage von CH System in Dänemark. Das Unternehmen ist auf robotergestützte Verpackungs- und Handlingsysteme spezialisiert.

Hochregal mit Dornen und Vertikalroboter

So war es an Christian Weinreich, technischer Leiter bei CH System, Roboter, Hardware und technische Komponenten zu erklären. Basis für das automatische Rollenlager ist eine Regalkonstruktion aus Stahl mit waagerechten Dornen, auf denen die Rollen hängen. Ein vertikaler 3-Achsen-Roboter fährt jeweils die Rollen an, die für einen Auftrag benötigt werden. Mit einem Tablargreifer hebt er die Rolle an und legt sie in einer Übergabestation direkt neben der Umwickelmaschine ab. Im Pilotprojekt bei Folienwelt.de lagern fast 2.000 Rollen Plotterfolien und andere Rollenmedien in einem Regal auf nur 60 Quadratmetern Grundfläche.

4GM-Geschäftsführer Robin Schröring-Abke ging bei der Premierenfeier auf die Gründe ein, warum man sich vom herkömmlichen Regallager verabschiedet hat: “Jede Woche war Domino-Day”, berichtete er. Denn ein Großteil der über 4.000 Rollen im Lager stand einfach in Regalen – mit der Gefahr, dass bei einer Unachtsamkeit alles umfällt. Weitere beeindruckende Zahlen aus seiner Präsentation: Auf der Fläche lassen sich 68 Prozent mehr Rollen lagern als mit Fachbodenregalen. Und der Picking-Prozess ist durch die Automatisierung 58 Prozent schneller geworden. Somit kann die Kapazität von 700 auf 1.200 Ein- und Auslagerungen gesteigert werden.

Schröring-Abkes Fazit: „Das ARSS war die beste Investition”. „Was gibt es Besseres, als einen begeisterten Kunden, der das Ding selbst anpreist”, so die Erwiderung von Nepata-Repräsentant Franke. Und die Gäste aus der Foliendistribution und der Druck- und Converting-Branche waren beeindruckt, wie ausgefeilt die Prozessoptimierung bei 4GM ist – über die neue Hardware hinaus. Was bei der Präsentation auch deutlich wurde: Für jeden Betrieb sind Anpassungen an die individuellen Abläufe und Verhältnisse nötig – und möglich. Jedes Automatic Roll Storage System wird von Nepata und CH System individuell geplant und konstruiert.

Weniger Schleppen, mehr Platz

Schon das Pilotprojekt macht also deutlich, dass das ARSS typische Herausforderungen im Rollenlager lösen kann: Ineffiziente Hol- und Bringprozesse, schwere manuelle Arbeit, Fehler beim Picking, Platzprobleme. Der Robotereinsatz verändert den Hol- und Bringprozess grundlegend und steigert die Effizienz.

In fast allen Converting-Prozessen müssen Rollenmedien eingelagert und ausgelagert werden. Dies kann tausende Rollen und hunderte Picks pro Tag in einer Wertschöpfungskette bedeuten. Die traditionelle Lagerung von Rollen und der Weg zum Converting-Bereich (und zurück) verursachen erhebliche Kosten und Zeitverluste. Trotz Schnellläufer-Sortierung bleiben ineffiziente Hol- und Bringzeiten bestehen. Und nicht zuletzt verschlingen Fachbodenregale wertvollen Platz, die Oberflächen der Rollen werden beschädigt.

Bei folienwelt.de gehört dies nun der Vergangenheit an – was bei der Inbetriebnahme auch gehörig mit Herstellern, Zulieferern und vor allem den Mitarbeitenden gefeiert wurde. Sie haben „Kollege Roboter” bereits voll akzeptiert.

Mehr über das automatische Lagersystem für Rollenmedien mit Vertikalroboter finden Sie HIER.

Über Nepata

Der Spezialmaschinenbauer Nepata GmbH wurde 1984 gegründet. Mittlerweile ist das Unternehmen auf Maschinen für die effiziente Folienkonvertierung spezialisiert. Nepata hat ein Programm an Maschinen zum Umwickeln, Ablängen bzw. Abstechen entwickelt. Nepata baut diese Maschinen selbst am Firmenstandort im oberbayerischen Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm. Hinzu kommen Lösungen für die Folienlogistik, z.B. ein automatisches Rollenlagersystem. Maschinen von Nepata sind in 25 Ländern weltweit im Einsatz.

Die gesamte Nepata Firmengruppe beschäftigt rund 35 Mitarbeiter. Zur Nepata Group gehört auch Secabo, ein Hersteller von Hardware für Werbetechnik und Textilveredelung. Ebenso Teil der Nepata Group sind Europas größter Onlineshop für Werbetechnik und Textilveredelung „YOW!“ sowie die Nepata Systems, die auf Maschinen zur digitalen Druckweiterverarbeitung spezialisiert ist.