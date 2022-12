Trends, die Spezialeffekten und Spezialfarben im Verpackungsdruck Vorschub leisten

Sun Chemical

Die Nachfrage nach Spezialeffekten und Spezialfarben hält unvermindert an. Vor diesem Hintergrund analysieren Michel Vanhems, Functional Coatings Product Manager bei Sun Chemical, und Brambilla Pierangelo, Product Director, Global Laminating Adhesives & Functional Coatings bei Sun Chemical, die Trends im Verpackungsdruck und in der Weiterverarbeitung, welche das immense Interesse an Spezialanwendungen und den Drang nach noch raffinierteren, kreativen Innovationen schüren.

In der heutigen wettbewerbsorientierten Konsumgesellschaft hat die Produktverpackung nicht nur eine rein funktionale Aufgabe. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Verpackung nur drei bis sieben Sekunden Zeit hat, um beim Verbraucher einen positiven Eindruck zu hinterlassen – so das Ergebnis einer Studie von Point of Purchase Advertising International (POPAI). Und nicht nur das! Die meisten Verbraucher assoziieren mit der Optik und Haptik der Verpackung das darin verpackte Produkt. Daher legen Markenartikler, Verpackungsdesigner, Verpackungshersteller und Verpackungsdruckereien größten Wert auf die Schaffung neuer und attraktiver Möglichkeiten, um die optische und haptische Wirkung ihrer Produkte zu verbessern.

Anzeige

Durch die Kombination von innovativem Design mit interaktiven, sensorischen Marketingmethoden, Spezialeffekten und Spezialfarben soll die Produktverpackung neue kreative Dimensionen eröffnen und die Kundenbindung verstärken, damit der Verbraucher zur alles entscheidenden Kaufentscheidung am Point of Sale angeregt wird.

Es sind jedoch nicht nur Faktoren wie Funktion, Form und Identität, warum sich Verpackungsdesigner für Druckanwendungen mit Spezialeffekten entscheiden. Ebenso wichtig sind auch globale Aspekte, wie Herausforderungen an die Nachhaltigkeit in Verbindung mit einem möglichst geringem Verbrauch von Rohstoffen und dem Recycling, sowie Trends wie Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Konformität von Produkten – Faktoren, die in der Lebens- und Arzneimittelindustrie eine besonders große Rolle spielen. Diese wesentlichen Trends haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Verpackungsdesigns, was wiederum die Nachfrage nach Spezialeffekten und Spezialfarben im Verpackungsdruck erhöht, weil sie eine unterstützende Rolle bei der Erfüllung von Sonderanforderungen spielen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Trends genauer betrachtet. Dabei verbessern Spezialfarben und ‑beschichtungen nicht nur die Verpackungsfunktionen, sondern tragen auch zur Produktdifferenzierung bei.

Funktionalität und Nachhaltigkeit

Untrennbar verbunden mit der Nachhaltigkeit ist die Auswahl des Verpackungsmaterials – vor allem angesichts des Trends hin zur „Kreislaufwirtschaft“ durch Wiederverwendung („Reuse“), Reduzierung, („Reduce“), Erneuerung („Renew“), Recycling („Recycle“) sowie Umgestaltung („Redesign“).

Ein Trend in der Produktverpackung ist die Umstellung komplexer Verpackungsstrukturen aus unterschiedlichen Materialien auf Monomaterialien, die sich recyceln lassen. Allerdings können diese recyclingfähigen Monomaterialien nicht immer die geforderten Schutzfunktionen für Lebensmittel erfüllen. In diesen Fällen können spezielle Barrierebeschichtungen wie SunBar Aerobloc mit integrierter Sauerstoffbarriere und Kaschierklebstoffe mit Barriereeigenschaften wie SunBar Paslim aufgebracht werden, um die verloren gegangenen Funktionen in diesen monostrukturierten Materialien zumindest teilweise wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass ein größerer Anteil der Verpackungen recyclingfähig ist.

Durch die vermehrte Verwendung von fasergebundenen Materialien kommen auch mehr wasserbasierte Farben und Lacke zum Bedrucken dieser Substrate zum Einsatz.

Auswirkungen der Konformität auf die Funktionen der Verpackung

Die Verbrauchersicherheit ist und bleibt ein besonders wichtiger Faktor– vor allem in der Lebens- und Arzneimittelindustrie, in der eine Produktverpackung die Authentizität, lückenlose Rückverfolgbarkeit und die strengen gesetzlichen Vorgaben zur Migration gesundheitlich bedenklicher Stoffe in das Verpackungsgut gewährleisten muss. Vor der Umstellung auf nachhaltige Monomaterialien besaßen diese Verpackungen integrierte funktionale Barriereschichten zur Vermeidung von Migration.

Der Paradigmenwechsel in der Verpackungsstruktur wirkt sich direkt auf sensible Anwendungen aus. Bei Spezialeffekten sind regulatorische Änderungen zu erwarten. Für gesättigte und aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH/MOAH) wurden bereits erste Regulierungsmaßnahmen und Grenzwerte, beispielsweise in Frankreich, eingeführt – teilweise ohne geeignete analytische Methoden (z. B. in Frankreich die Verordnung Nr. 2020-1725, wonach bestimmte Mineralöle mit einer Konzentration von mehr als 0,1 % verboten sind).

Daher müssen Hersteller von Spezialfarben sichere, zukunftsorientierte und geeignete Lösungen entwickeln. Als weltweit führender Hersteller von Druckfarben und Pigmenten ist Sun Chemical auf diese zukünftigen Herausforderungen sehr gut vorbereitet.

Differenziertes und einmaliges Erscheinungsbild

Markenartikler möchten das Erscheinungsbild ihrer Verpackungen verbessern, um deren Attraktivität im Verkaufsregal zu erhöhen und eine Wirkung zu erzeugen, durch die sie sich von Konkurrenzprodukten abheben, sowie die Kundenbindung und ihren Umsatz steigern.

Glitzer-, Perlglanz- und Metallic-Lacke können mit kontrastierenden Matt- oder Hochglanzeffekten, haptisch groben oder weichen Spezialanwendungen kombiniert werden und bieten nahezu endlose Möglichkeiten, um die Verpackung optisch attraktiver zu gestalten und die Wertigkeit des darin verpackten Produkts zu erhöhen. Dadurch können Markenartikler einen höheren Preis verlangen und sich den so wichtigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Ein Spezialeffekt, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut, besteht darin, kunststoffbasierte Verpackungen mit einer papierähnlichen Haptik zu versehen, damit sich das Produkt „natürlicher“ anfühlt. Interessanterweise ist dieser Trend gegenläufig zu Hochglanzbeschichtungen, welche die optische Wirkung von Papier und Karton verbessern sollen. Dies ist ein klares Indiz für den Einfluss von Trends auf die Auswahl von Spezialeffekt-Anwendungen.

Differenzierung: Die Auswirkung der Nachhaltigkeit

Im Zuge des Strebens nach höherer Nachhaltigkeit werden Kunststoffverpackungen, die einst aufgrund ihrer Vielseitigkeit, ihres geringen Gewichts, ihres praktischen Nutzens und ihres Glanzes als beste und aufregendste Erfindung gepriesen wurden, inzwischen teilweise durch natürliche, biobasierte Materialien ersetzt. Damit diese Materialien ebenso glänzend wie Kunststoffverpackungen aussehen, nutzen Verpackungsdruckereien und -hersteller Spezialfarben und spezielle Beschichtungen.

Auf ähnliche Weise ist das Interesse an der Verwendung von Metallic-Farben durch die Umstellung von Metallbehältern auf kartonbasierte Verpackungslösungen gestiegen, um den Eindruck der hervorragenden Eigenschaften von (Metall-)Dosen zu simulieren. Die in Metallic-Farben enthaltenen Leafing-Pigmente schwimmen im Nassfilm auf und erzeugen eine dichte Sperrschicht (Barriere) und eine Oberfläche, die das Licht spiegelartig reflektiert. Demgegenüber verteilen sich Non-Leafing-Metalleffektpigmente gleichmäßig im gesamten Farbfilm und erzeugen dadurch einen stärkeren Metallic-Körnungs- oder Patinaeffekt. Sie sind für polychromatische Anwendungen sehr gut geeignet und bieten eine hervorragende Haftung bei der Kaschierung und eine hohe Abriebfestigkeit.

Metallic-Farben können verwendet werden, um auf kartonbasierten (Nicht-Metallic-) Verpackungen Metallic-Folieneffekte kostengünstig zu erzeugen.

Marktführung durch Innovation

Doch wenn bestimmte Druckeffekte zu häufig zum Einsatz kommen, verlieren Produkte ihr Überraschungsmoment und ihre Differenzierungsmerkmale. Genau an diesem Punkt halten Markenartikler und Verpackungsdruckereien Ausschau nach kreativen Innovationen, damit ihre Produkte der Konkurrenz einen Schritt voraus bleiben. Daher müssen Anbieter von Spezialfarben unbedingt auf die Wünsche ihrer Kunden eingehen und in die Forschung und Entwicklung von attraktiven neuen Produkten investieren.

Als weltweit größter Anbieter von Farben, Lacken und Klebstoffen experimentiert Sun Chemical mit neuen Ideen, die das Sortiment an Möglichkeiten für Verpackungsdruckereien und ‑hersteller erweitern. Eine der neuesten Entwicklungen von Sun Chemical ist Satin Everlast, eine neue lichtdurchlässige Satinlackierung ohne Poliereffekt, die auch bei stärkster Reibung intakt bleibt und zusätzlich den Vorteil bietet, dass sie sämtliche Anforderungen an Lebensmittelverpackungen erfüllt.

Vielseitige Lösungen

Unstrittig ist, dass sich die Anforderungen der Industrie und der Verbraucher im Laufe der Jahre ändern und dass Trends kommen und gehen. Was vor einigen Jahren vielleicht noch angesagt war, ist heute schon wieder überholt. Daher stehen Verpackungsdesigner, ‑hersteller und ‑druckereien immer wieder vor der Herausforderung, mit den Anforderungen von Markenartiklern Schritt zu halten. Infolgedessen wird die Palette der zur Verfügung stehenden Spezialeffekte immer größer.

Sun Chemical geht mit seinem Produktsortiment auf diese Anforderungen ein. Sein Sortiment SunInspire an Spezialfarben und -effekten mit Metallic-, taktilen, hochglänzenden und wirkungsstarken Beschichtungen wird ständig erweitert. Auf diese Weise bietet das Unternehmen seinen Kunden eine große Auswahl an Farben und Beschichtungen, mit denen sie den Mehrwert und die Wirkung von Verpackungen unabhängig von aktuellen Trends erhöhen können.