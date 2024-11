Tageskongress: So gelingt die Digitalisierung im Verpackungsdruck

Jetzt anmelden zum DIGITAL PRINTING SUMMIT 2024

Was Fach- und Führungskräfte in Verpackungsdruckereien über die Digitalisierung von Druckprozessen und die neuen Möglichkeiten des Digitaldrucks wissen müssen, erfahren Sie beim DIGITAL PRINTING SUMMIT am 20. November in Köln. Agenturen formulieren ihre Anforderungen an Druckereien, Unternehmer berichten von ihren Erfahrungen mit KI im Druckereialltag und von den Herausforderungen im digitalen Verpackungsdruck.

„Digitale Prozesse und Nachhaltigkeit in der Verpackungsproduktion: Was erwarten Agenturen und Mediendienstleister von Verpackungsdruckern?“ lautet das Thema eines Business Talks mit Volker Muche (Geschäftsführer, pacoon Sustainability Concepts), Stefan Hilss (Geschäftsführer, Linked2Brands Germany), Udo Linke (Geschäftsführer, Carl Kind Junior und Warburger Klischee-Anstalt) sowie Ole Rolff (Technischer Leiter, LEADStudio/abc packmedia).

Anzeige

Spannend ist auch ein Praxisbericht der Digitaldruckerei DIE LABELISTEN, die sich ganz auf die Produktion von Etiketten und Verpackungen konzentriert hat. Der Geschäftsführer Frank Plechschmidt, erklärt was im Digitaldruck im Verpackungsbereich heute alles möglich ist. Eines seiner Hauptthemen ist dabei die Nachhaltigkeit des Digitaldrucks.

Vor zwei Jahren ging ChatGPT an den Start. Was sind nun die Learnings? Wie profitieren Unternehmen in der Druckproduktion von ChatGPT und anderen KI-Tools? Die Antwort gibt Martina Brakemeier, die Autorin und Geschäftsführerin der Gieselmann Medienhaus GmbH, in ihrer Trend-Keynote.

Tagesprogramm des DITIAL PRINTING SUMMIT am 20. November in Köln

9:00 Uhr: Get Together mit Frühstück

9:30: Welcome to Digital Printing Summit 2024

mit Bernhard Niemela (Chefredakteur, Deutscher Drucker) und Michael Scherhag (Redaktionsleitung, Etiketten-Labels)

9:35 Uhr: Umfrageergebnisse zu den Fragen “Welche Digitalisierungsstrategien verfolgen deutsche Druckereien im Akzidenz-, Verpackungs- und Etikettendruck?” – “In welchen Bereichen planen Druckereien Investitionen?” Marktanalyse: Welches sind die interessantesten und vielversprechendsten Druckmärkte für den Digitaldruck? Verpackungsdruck, Etikettendruck, Publikationsdruck

mit Bernhard Niemela (Chefredakteur, Deutscher Drucker)

10:20 Uhr: Digitale Prozesse und Nachhaltigkeit in der Verpackungsproduktion: Was erwarten Agenturen und Mediendienstleister von Verpackungsdruckern und Verpackungsproduktionen?

Business Talk mit Volker Muche (Geschäftsführer, pacoon Sustainability Concepts GmbH), Udo Linke (Geschäftsführer, Carl Kind Junior GmbH und Warburger Klischee-Anstalt GmbH), Stefan Hilss (Geschäftsführer, Linked2Brands Germany GmbH) und Ole Rolff (Technischer Leiter, LEADStudio/abc packmedia)

11:00 Uhr: Kaffeepause, Networking & Ausstellung

11:45 Uhr: Geld verdienen mit Digitaldruck: Zwischen Strategieentwicklung und Restrukturierung – Wie müssen sich Druckunternehmen aufstellen?

Business Talk mit Peter Jeschke (Geschäftsführer, GC Graphic Consult) und Dr. Johannes Warther (Partner, Apenberg & Partner)

12:05 Uhr: Wie weit ist die Digitalisierung in der Druckindustrie? Wie wird sie sich in den nächsten Jahren entwickeln?

Diskussionsrunde mit Mark Malekpour (Regional Business Manager, HP Industrial Printing Germany), Frank Siegel (Geschäftsführer, Obility) und Thorsten Drews (Gesamtverkaufsleitung & Mitglied der Geschäftsleitung, vph GmbH & Co. KG (IGEPA group))

12:45 Uhr: Mittagspause, Networking & Ausstellung

14:00 Uhr: Best Practices in Digitaldruckereien: Ungewöhnliche Workflows und herausragende Printprodukte

mit Martina Reinhardt (Chefin vom Dienst, Deutscher Drucker)

14:45 Uhr: Digitaldruck-Praxisbericht aus einer Druckerei

Präsentation und Business Talk mit Frank Plechschmidt (CEO, Die Labelisten): „Wie verrückt muss ich sein, um als kleine Einzelfirma eine Packaging-Druckerei zu eröffnen?“

15:30 Uhr: Kaffeepause, Networking & Ausstellung

16:00 Uhr: KI in der Printbranche: Vor zwei Jahren ging ChatGPT an den Start. Was sind nun die Learnings? Wie profitieren Druckereien von ChatGPT und anderen KI-Tools?

Trend-Keynote mit Martina Brakemeier (Geschäftsführerin, Gieselmann Medienhaus GmbH)

16:30 Uhr: Key Learnings des Tages

mit Bernhard Niemela (Chefredakteur, Deutscher Drucker) und Michael Scherhag (Redaktionsleitung, Etiketten-Labels)

16:35—18:00 Uhr: Ausklang & Networking mit Drinks & Häppchen

Am besten gleich hier anmelden!

Tageskongress: Digital Printing Summit 2024 – Wie Druckereien mit Digitalisierung und Digitaldruck erfolgreicher werden

Termin: 20.11., 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Ort: KOMED im MediaPark, Im Mediapark 6, 50670 Köln

Veranstalter: Deutscher Drucker, print.de, Grafische Palette, Verpackungdruck & Converting und Etiketten-Labels

Weitere Infos und Anmeldung: www.digital-printing-summit.de