Neue faserbasierte Substrate für die Herstellung von Verpackungen und Etiketten

Fachpack 2024: Sappi

Sappi, ein führender Hersteller von Verpackungspapieren und Karton, zeigt auf der Fachpack in Nürnberg (24. bis 26 September) sein umfangreiches Portfolio an neuen Produkten aus den Bereichen flexible Verpackungen, Nassleimetiketten, Wellpappe und Frischfaserkarton. Der Messeauftritt von Sappi steht in diesem Jahr unter dem Motto „Futureproof“. Damit möchte Sappi seine Position als weltweit führender Anbieter von erneuerbaren Verpackungsmaterialien unterstreichen.

Flexible Verpackungspapiere: Guard ICC, Guard OHS und Guard Twist Gloss ergänzen das Portfolio von Barrierepapieren

Nassleim-Etikettenpapier: Das neue nassfeste und alkalibeständige Etikettenpapier Parade Label WS eignet sich für Mehrwegflaschen von Bier, Mineralwasser und Softdrinks

Karton: Algro Volume erhöht das Volumen und bietet Stärke, Funktionalität und Bedruckbarkeit in einem Frischfaserkarton

Wellpappe: Fusion Topliner und Fusion Embossed sorgen für ein perfektes Erscheinungsbild sowohl auf Well- als auch auf Vollpappe

Drei neue Barrierepapiere für Food- und Non-Food-Anwendungen

Sappi verfügt über ein umfangreiches Know-how in der Papierbeschichtungstechnologie. Seit mehr als 10 Jahren stellt das Unternehmen ein breites Portfolio an Verpackungspapieren mit integrierten Barrieren gegen Sauerstoff, Fett, Wasserdampf, Mineralöl und Aromen sowie zusätzlichen Heißsiegeleigenschaften her. Die Papiere bieten einen optimalen Produktschutz. Dank der integrierten Barrieren müssen keine zusätzlichen Beschichtungen oder Laminierungen aufgebracht werden, was der aktuellen Marktnachfrage nach Alternativen zu nicht-recycelfähigen mehrlagigen Materialien und Kunststoffverpackungen nachkommt. Mit den neuen Barrierepapieren Guard ICC, Guard OHS und Guard Twist Gloss erweitert Sappi seine Produktfamilie der Funktionspapiere.Guard ICC ist ein Verpackungspapier mit beidseitiger Barrierebeschichtung und wurde für flexible Verpackungsanwendungen entwickelt, bei denen Dimensionsstabilität und beidseitiger Schutz erforderlich sind. Guard ICC kommt im Lebensmittelbereich speziell für das Verpacken von Waffeleis zum Einsatz. Erhältlich ist es in der Grammatur 110 g/m².

Das Barrierepapier Guard OHS, wählbar in den Druckoberflächen Natural, Silk und Gloss, besitzt hervorragende Sauerstoff- und Wasserdampfbarrieren. Es wurde speziell auf die Anforderungen von Süßwarenverpackungen entwickelt. Es verfügt zudem über eine integrierte Heißsiegelfähigkeit und erfüllt somit die Anforderungen sowohl an Heiß- als auch Kaltsiegelung. Es eignet sich für diverse flexible Verpackungsanwendungen, wie z.B. Flow-Wraps, Sachets und Beutel für den Food- und Non-Food-Bereich.

Drittes Papier im Bunde der Neuzugänge ist Guard Twist Gloss. Das einseitig gestrichene Papier mit Barrierebeschichtung auf der Rückseite wurde vor allem für Twisting-Anwendungen in der Süßwaren-Industrie entwickelt. In verschiedenen Tests auf unterschiedlichen Verpackungsmaschinen hat das Papier laut Sappi bereits sehr gute Ergebnisse geliefert.

Neue flexible Verpackungspapiere

Das neue flexible Verpackungspapier Algro Finess C ist ein gestrichenes Papier, das speziell für Kaffeeverpackungen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine guten Druck- und Verarbeitungseigenschaften aus. Mit dem neuen Papier lassen sich auch Falz- und Farbbrüche, die das Erscheinungsbild der Verpackung am POS beeinträchtigen können, wirksam reduzieren. Darüber hinaus zeigt Sappi seine breite Palette an ungestrichenen flexiblen Verpackungspapieren. Die matte Optik und die Haptik der Papiere entsprechen dem Trend zu einem natürlicheren „Look and Feel“ für flexible Verpackungen.

Neues Nassleimetikettenpapier für Mehrwegflaschenanwendungen

Parade Label WS ist ein nass- und laugenfestes Nassleimetikettenpapier, das dank seiner Oberfläche hervorragende Druck- und Veredelungsergebnisse erzielt. Das glänzende Papier ist in Flächengewichten von 65 bis 80 g/m2 erhältlich. Erstmals stellt Sappi auf der Fachpack auch eine leinengeprägte Version der breiten Öffentlichkeit vor. In verschiedenen Qualifizierungen bewies Parade Label WS bereits eine hohe Leistung bei der Etikettierung. Gleichzeitig gewährleisten die exzellenten Druck- und Veredelungsergebnisse eine hohe Regalwirkung und eine Markendifferenzierung.

Seit Ende letzten Jahres hat Sappi mit ausgewählten Kunden erfolgreiche Praxistests durchgeführt. Parade Label WS wird im Werk Gratkorn (Österreich) produziert, wo Sappi einen zweistelligen Millionenbetrag investiert hat, um das Geschäft mit Etikettenpapier langfristig auszubauen.

Algro Volume vervollständigt die Kartonfamilie

Die Premium-Frischfaserkartons aus der Algro Design Produktfamilie zeichnen sich seit über 20 Jahren durch ihre makellose Optik und Haptik aus. Sie eignen sich ideal für Verpackungsanwendungen in den Bereichen Luxusparfüm, Kosmetik und Süßwaren. Neu im Portfolio ist Algro Volume, ein Premium-Frischfaserkarton mit voll gestrichener Oberseite, der mit hervorragenden Druckeigenschaften sowie ausgezeichnetem Volumen und Steifigkeit punktet. Algro Volume ist sowohl in Bogen- als auch in Rollenform erhältlich und ist vor allem für hochwertige Verpackungen und anspruchsvolle grafische Anwendungen wie Werbematerial, Umschläge, Karten, Anhänger und Tickets gedacht. Es eignet sich für eine Vielzahl von Veredelungstechniken einschließlich Prägung, Lackierung und Folienkaschierung. Algro Volume ist in verschiedenen Grammaturen zwischen 220 g/m² und 380 g/m² erhältlich und wird im Sappi-Werk in Maastricht (Niederlande) hergestellt.

Für den Einsatz auf Well- und Vollpappe

Das Fusion-Portfolio von Sappi ist bekannt für seinen hohen Weißgrad, seine gute Bedruckbarkeit und seine Formbeständigkeit. Mit der Erweiterung des Sortiments um 200 g/m² können Hersteller nun die besonderen Eigenschaften des Produkts auf neue Anwendungen übertragen, wie z. B. starre Kartonumschläge, Hüllen, Banderolen und vieles mehr.

Fusion Embossed ist die geprägte Version von Fusion Topliner und zeichnet sich ebenfalls durch seine Helligkeit, einen hohen Weißgrad und eine seidige Oberfläche aus. Sie liefert brillante Prägeergebnisse, hohe Stabilität und lässt sich ausgezeichnet Rillen. Fusion Embossed ist in zwei verschiedenen Oberflächen, Leinen und Denim, in den Grammaturen 100 g/m² und 115 g/m² erhältlich. Seit der Einführung vom Fusion Topliner 200 g/m² und vom Fusion Embossed werden die beiden neuen Produkte von ausgewählten Kunden erfolgreich eingesetzt.

Investition in Zukunftssicherheit

Sappi hat in der letzten Zeit eine Reihe von wegweisenden Investitionen getätigt, mit denen sich das Unternehmen noch besser für die Zukunft aufstellen will. Dazu gehören etwa die Barrierebeschichtungsanlage im Werk in Alfeld, die großflächige Modernisierung des Standorts Gratkorn oder die Inbetriebnahme eines zweiten e-Boilers im Werk Maastricht. Michael Bethge, Sales Director Flexible Packaging bei Sappi erklärt: „Wir freuen uns darauf, viele Besucher auf unserem Stand begrüßen zu dürfen, um sie über die Investitionen und unser ständig wachsendes Portfolio zu informieren. Die Fachpack ist der ideale Ort, um anregende Gespräche zu führen und zu zeigen, was ‘Futureproof’ für uns bedeutet.“