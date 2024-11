Truepress PAC 830F von Screen gewinnt den Industrial Efficiency Award

Flexible Verpackungen

Screen Europe wurde bei den All4PACK Innovations Awards mit dem renommierten Industrial Efficiency Award für die Digitaldruckmaschine Truepress PAC 830F ausgezeichnet, die speziell für flexible Kunststoffverpackungen entwickelt wurde.

Nachhaltigkeit und Effizienz im Fokus

Ein Gremium aus 30 Experten der französischen Verpackungsindustrie würdigte das innovative Design der Truepress PAC 830F, das eine umweltfreundliche und hocheffiziente Produktion flexibler Verpackungen ermöglicht. Mit Blick auf strengere Umweltvorschriften erfüllt die Maschine die Anforderungen der Branche durch:

Wasserbasierte, lebensmittelsichere Tinten: Sicher für Verbraucher und Drucker.

On-Demand-Druck: Minimiert Materialverschwendung und vermeidet obsoletes Verpackungsmaterial.

Monomaterial-Verpackungen: Fördert Recyclingfähigkeit durch die Verwendung von Verpackungsmaterialien, die leicht recycelbar sind.

Die Single-Pass-Inkjet-Digitaldruckmaschine kombiniert industrielle Effizienz mit Nachhaltigkeit und ermöglicht so eine zukunftssichere Verpackungsproduktion.

Überwindung der Grenzen traditioneller Druckverfahren

Die digitale Inkjet-Technologie von Screen bietet entscheidende Vorteile gegenüber konventionellen Verfahren wie Flexodruck, Tiefdruck und Offsetdruck, die oft hohe Einrichtkosten, lange Vorlaufzeiten und Abfall mit sich bringen.

Angesichts steigender Nachfrage nach nachhaltigen und flexiblen Verpackungslösungen bietet die Truepress PAC 830F:

Hochgeschwindigkeit: Druckgeschwindigkeiten von bis zu 75 m/min bei 1200 x 1200 dpi.

Kleine Auflagen: Ideal für Just-in-Time-Produktionen und kundenspezifische Verpackungen.

Digitale Flexibilität: Reduzierung von Engpässen und Optimierung der Lieferkette.

Mit der Truepress PAC 830F können Verarbeiter ihre betriebliche Effizienz steigern und gleichzeitig nachhaltige Lösungen für flexible Verpackungen liefern.

Zukunftssichere Produktion in der Verpackungsindustrie

Die Maschine wurde speziell für die wirtschaftliche Herstellung kleiner Losgrößen entwickelt, ergänzt jedoch optimal traditionelle Druckverfahren bei mittleren bis großen Auflagen. Durch die Kombination digitaler und konventioneller Drucktechnologien können Unternehmen ihre Agilität und Produktivität erhöhen und sich gleichzeitig an sich wandelnde Marktanforderungen anpassen.

Ein Statement der Innovation

Juan Cano, Business Development Director für flexible Verpackungen bei Screen Europe, betonte die Bedeutung dieser Auszeichnung:

„Dieser Preis unterstreicht die Innovationskraft und das Engagement unserer Teams. Die Truepress PAC 830F ist nicht nur eine technologische Errungenschaft, sondern spiegelt auch unser Bestreben wider, die Effizienz zu steigern und die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden zu unterstützen.“

Screen Graphic Solutions Co., Ltd. (Screen GA), eine Tochtergesellschaft von Screen Holdings (Kyoto, Japan), zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Systemen für die Druckindustrie. Die Produktpalette umfasst großformatige Inkjet-Druckmaschinen der Truepress JET-Reihe, Etikettendruckmaschinen der Truepress LABEL-Serie sowie Rollendruckmaschinen der Truepress PAC-Serie. Screen ist zudem führend in der Herstellung von Anlagen für die Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie.