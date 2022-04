Kodak

Lösung für die digitale Produktion von Karton-Verpackungen

Die Verpackungsproduktion ist ein attraktiver Markt, der seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum erfährt. Diese Entwicklung wurde durch die Covid-19-Pandemie noch verstärkt. Außerdem geht der Trend vor allem bei Lebensmittelverpackungen zu kleineren Verpackungseinheiten.Diese Vielfalt wird auch dadurch begünstigt, dass Markenunternehmen ihre zahlreichen Artikel differenzieren und die Häufigkeit von Marketingkampagnen steigern wollen, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu gewinnen.

Gleichzeitig sorgt die drastisch gewachsene Bedeutung des Nachhaltigkeitsgedankens für die weiter wachsende Verwendung nachhaltigerer Materialien. Wo immer möglich, setzen Markenartikler und Handelsunternehmen auf plastikfreie Verpackungen sowie auf umweltfreundliche Verpackungsmaterialien, die sich problemlos und vollständig recyceln lassen.

Von all diesen Trends profitiert die Faltschachtel als hochwertige Verpackung aus Karton, die von Verbrauchern als nachhaltige und umweltbewusste Alternative geschätzt wird. Die Nutzung des Digitaldrucks stellt eine attraktive Option für die Produktion von Faltschachteln in kleinen Losgrößen dar. Generell ermöglicht der Digitaldruck eine sehr kurzfristige Produktion nach Freigabe der Verpackungsdesigns, was Forderungen nach einer kurzen Time-to-Market entgegenkommt. Zudem gestattet der Digitaldruck die Individualisierung oder Versionierung von Faltschachteln in jedweder Form. Die Technologie macht es einfach, Sicherheitsmerkmale wie serialisierte Codes für die Nachverfolgung der Lieferkette oder regionale regulatorische Inhalte hinzuzufügen. Ebenso können variable Designbestandteile und Marketingelemente, wie variable Codes für Gewinnspielkampagnen, oder Connected- bzw. Smart-Packaging-Anwendungen zur Verknüpfung der analogen mit der digitalen Welt, in Faltschachteldesigns integriert werden.

Bei solchen Verpackungsanwendungen ist die neue Kodak Ascend Digitaldruckmaschine in ihrem Element. Die elektrofotografische Bogendruckmaschine basiert auf einer Plattform von Kodak, die in der Lage ist, zuverlässig Millionen von Drucken pro Monat in hervorragender Qualität zu produzieren.

Die Ascend Digitaldruckmaschine ist nicht zuletzt deshalb eine ideale, wirtschaftliche Lösung für den Faltschachteldruck, weil sie bis zu 1219 mm lange Bogen bedrucken kann. Ebenso wichtig für Verpackungsanwendungen ist die Kompatibilität der Ascend mit einer sehr breiten Palette von Bedruckstoffen. Sie eignet sich für den Druck auf ungestrichenen sowie matt und glänzend gestrichenen Kartonmaterialien und Papieren – einschließlich Recyclingmaterialien – und einer ganze Reihe von Spezialbedruckstoffen. Die Bedruckstoffe können bis zu 0,762 mm stark sein oder ein Flächengewicht von bis zu 687 g/m2 haben.

Inline-Druckveredelung

Ob Faltschachteln, Blisterkarten, Fastfood-Verpackungen oder Banderolen aus Karton – bei Verpackungsanwendungen ist es wichtig, die Farben von Marken genau wiederzugeben. Die Kodachrome Dry Inks, welche die Ascend verwendet, sollen dank ihres großen Farbraums in der Lage sein, mehr als 90 % der Pantone-Bibliothek alleine mit CMYK zu erreichen, so dass das zusätzliche Druckwerk für Veredelungen und Spezialeffekte einsetzbar ist. Und wenn das nicht ausreichen sollte, kann als fünfte Farbe eine der spezifischen Kodachrome Custom PMS-Farben (Pantone-Farben) verwendet werden. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ist es wichtig, dass die Digitaldruckfarben aus umweltverträglichen Materialien hergestellt werden und vollständig recycelbar sind. Außerdem sind sie für indirekten Lebensmittelkontakt geeignet.

Zudem kann die Digitaldruckmaschine den Glanzgrad während des elektrofotografischen Prozesses steuern. Damit können spezifische Anforderungen von Markeninhabern erfüllt werden. Darüber hinaus trägt diese Funktion dazu bei, dass die Anmutung von digital gedruckten Faltschachteln-Kleinauflagen noch besser an die im traditionellen Bogenoffset gedruckten Großauflagen angepasst werden können.

Die Kodachrome Dry Inks erfüllen den Sutherland-Scheuertest. Das bedeutet, dass das Druckbild eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb aufweist, der bei der Handhabung, dem Versand/Transport oder der Lagerung von Verpackungen auftreten kann. Darüber hinaus wurden diese Dry Inks so konzipiert, dass sie die Folienkaschierung und Beschichtung/Lackierung der Druckbogen sowie in der Verpackungsbranche verwendete Klebstoffe bzw. Leime unterstützen, ohne dass besondere „digitale“ Formulierungen erforderlich sind, die in der Regel teurer und in weniger Varianten verfügbar sind.

Zusätzliche Anwendungen

Neben Verpackungen kann die Ascend auch andere Druckerzeugnisse produzieren. Da die Maschine neben einem Langformatanleger für dicken Faltschachtelkarton auch über vier Standardanleger für unterschiedliche Papiertypen und Bogengrößen verfügt, können solche Anwendungen im schnellen Wechsel mit Verpackungen gedruckt werden.