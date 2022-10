Takigawa Corporation erweitert Tiefdruckkapazität im Werk Kentucky

W&H: Heliostar

Die Takigawa Corporation, ein internationaler Hersteller von flexiblen Verpackungen, hat ihr Produktionswerk in Bardstown, Kentucky/USA, um eine zweite Heliostar-Tiefdruckmaschine von Windmoeller & Hoelscher (W&H) erweitert.Die neue 10-Farben-Druckmaschine ist seit Juli 2022 in Betrieb.

“Wir eröffneten unser Produktionswerk in den Vereinigten Staaten im Jahr 2019 und konnten mit dem Druck flexibler Verpackungen in Märkten wie z.B. Tiernahrung große Erfolge erzielen,” sagte Weijia Zhang, Director of Business Development and Marketing.

Nach dreieinhalb Jahren auf dem US-amerikanischen Verpackungsmarkt erkannte das Unternehmen, dass es Potential für weiteres Wachstum gibt. Um die daraus resultierenden Möglichkeiten zu nutzen, investierte Takigawa Corporation in eine neue Heliostar.

“Der Tiefdruck ist das vorherrschende Verpackungsdruckverfahren in Japan und Asien. Daher hat die Takigawa-Gruppe viel Erfahrung mit diesem Verfahren. Diese Technologie ermöglicht es, unseren Kunden eine außergewöhnliche Druckqualität zu liefern. Aufgrund des Erfolgs, den wir mit der Heliostar erzielt haben, und der Tatsache, dass der Tiefdruck in allen drei Werken (Japan, Vietnam, USA) eingesetzt wird, hielten wir eine neue Tiefdruckmaschine zur Kapazitätserweiterung für die logische und beste Entscheidung. Dass wir an allen Standorten die gleiche Technologie einsetzen, ist von Vorteil für den Wissensaustausch und gibt uns die Gewissheit, dass wir unseren Kunden auf der ganzen Welt eine gleichbleibende Druckqualität liefern”, so Chad Rupert, Präsident der Takigawa Corporation America.

Takigawa und W&H pflegen seit Jahrzehnten eine enge Partnerschaft bei Druckmaschinen und Blasfolienextrusionsanlagen, wobei die erste Tiefdruckmaschine aus den 1950er Jahren stammt.