Saica expandiert mit sechs Maschinen von Koenig & Bauer Celmacch

Wellpappenverarbeitung

Die Saica Group investiert in wellpappenverarbeitende Maschinen von Koenig & Bauer Celmacch. Ab Sommer 2024 werden insgesamt sechs neue Anlagen die Produktion aufnehmen. Vier Maschinen des Typs ChromaCUT X Pro werden in England, Portugal, Frankreich und Italien installiert, zwei weitere Maschinen des Typs Chroma HighTech werden an spanische Standorte des Unternehmens geliefert.

Innen- und Außendruck in einem Durchgang

Saica pflegt bereits seit einigen Jahren eine enge Partnerschaft mit Celmacch. Maschinen des italienischen Wellpappenspezialisten sind an unterschiedlichen Standorten europaweit im Einsatz. Durch mehrere Besuche an einer in Würzburg gebauten ChromaCUT X Pro konnten sich die Verantwortlichen auch von dieser Maschine überzeugen. „Auch wenn die vier ChromaCUT X Pro Maschinen für unseren Partner Saica zum Teil unterschiedliche Ausstattungen haben, standen für alle Standorte kurze Rüstzeiten durch schnelle Auftragswechsel und Automatisierung sowie eine einfache und intuitive Bedienung im Vordergrund. Durch die sehr gute Zusammenarbeit sowohl mit Saica als auch mit unseren Kollegen aus Italien haben wir ein perfekt abgestimmtes Gesamtpaket geschnürt,“ betont Hannah Potrawa, Director Corrugated bei Koenig & Bauer.

Anzeige

Die ChromaCUT X Pro-Anlagen können Bogen mit einer maximalen Breite von 2,80 Meter verarbeiten und werden zum Teil mit einer neuen vorrüstbaren Stanze geliefert. Softwarefeatures, welche die Automatisierung weiter erhöhen und dem Bedienpersonal das Arbeiten an der Maschine deutlich erleichtern, sind ein wichtiger und fester Bestandteil der Maschine. Zudem wurden die Schnittstellen mit der Peripherie vereinfacht und perfektioniert. Das Registerkontrollsystem und die Druckbildkontrolle gehören ebenso zur Ausstattung von zwei Maschinen wie der walzenlose Einzug, so dass die Wellpappenbogen materialschonend in die Maschine gefördert werden.

Die beiden Chroma HighTech Anlagen werden mit einer Bogenbreite von 2,10 Meter geliefert. Sie bietet nicht nur Klischeewechsel während der Produktion sowie einen automatischen Rasterwalzenwechsel, sondern auch eine „Null-Fehler“-Technologie.

Mit der neuesten Technologie von Koenig & Bauer Celmacch ist eine der zwei Chroma HighTech ausgestattet: Innen- und Außendruck in einem Durchgang. Das beidseitige Bedrucken in nur einem Arbeitsgang ermöglicht nicht nur eine deutliche Effizienzsteigerung, sondern auch eine erhebliche Senkung der Produktionskosten. Die grubenlose High Board Line Chroma 2S produziert mit einer maximalen Geschwindigkeit von 10.000 Bogen in der Stunde.

Von auf sechs auf 10.000 Mitarbeiter in 80 Jahren

Mit nur sechs Beschäftigten begann Saica 1943 die Erfolgsgeschichte des Unternehmens im spanischen Saragossa. Mittlerweile wurde daraus eine Unternehmensgruppe mit mehr als 10.000 Beschäftigten in Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Großbritannien, Irland, der Türkei, Luxemburg, den Niederlanden, Polen und den USA. Der Konzern gliedert sich in vier Geschäftsbereichen – die Entwicklung und Produktion von Recyclingpapier für Wellpappe (Saica Paper), das Abfallmanagement und Umweltdienstleistungen (Saica Natur), die Produktion von Verpackungen aus Wellpappe (Saica Pack) und Folienverpackungen (Saica Flex). Mit einer Produktion von 3,3 Millionen Tonnen recycelten Papier ist Saica einer der größten europäischen Akteure im Bereich der Papier und Wellpappenproduktion.