Reproflex erweitert Druckplattenherstellung mit neuer Esko-Technologie

Flexodruck

Reproflex Scandinavia A/S (Reproflex) hat seine Produktionskapazitäten durch die Integration der neuesten Esko-Hardware- und Softwaretechnologien erweitert und eine zweite CDI Crystal 5080 XPS am Standort in Dänemark installiert.

Als führender Spezialist für Plattenherstellung und Druckvorstufe in der Region erhielt Reproflex im Rahmen des XPS-Crystal-Programms von Esko die begehrte Best in Class”-Zertifizierung. Die Entscheidung, nur drei Jahre nach der ersten Investition in diese hochmoderne Technologie, eine weitere Anlage zu erwerben, unterstreicht das Engagement von Reproflex für kontinuierliche Verbesserung und Innovation in seinem bestehenden Workflow.

“Seit 2020 setzen wir auf die integrierte Esko-Software und -Hardware, um hochwertige Flexodruckplatten zu produzieren”, sagte Thomas Borge Christensen, CEO von Reproflex. Die strategische Investition in unsere zweite Crystal/XPS-Linie von Esko stärkt nicht nur unsere Backup-Kapazitäten und Lieferzuverlässigkeit, sondern ermöglicht es unseren Kunden auch, auf die fortschrittliche Crystal-Technologie umzusteigen.”

Reproflex beliefert mehr als 16 Länder mit Flexodruckplatten für eine Vielzahl von Kunden, darunter auch Markenartikler. Die Kombination aus Esko CDI 5080 Crystal-Plattenbelichter, XPS 5080 Crystal-Belichter und der Print Control Wizard-Software wird eingesetzt, um die Qualität der Plattenproduktion zu optimieren.

Thomas Borge betonte die erheblichen Vorteile der Crystal-Technologie, darunter höhere Dichte bei geringerem Farbverbrauch und reduzierte Reinigungsstopps an Druckmaschinen. Diese Verbesserungen führen zu einer herausragenden Druckqualität für Markeninhaber und bieten Druckereien eine wirtschaftliche Lösung. Die XPS-Technologie ist zudem als einzige GreenCircle-zertifizierte Option auf dem Markt anerkannt, was das Engagement von Reproflex für nachhaltigere Produktion unterstreicht.

Im vergangenen Jahr erhielt Reproflex als erstes Unternehmen in der Region die Zertifizierung im Rahmen des XPS-Crystal-Programms von Esko. Diese Akkreditierung garantiert Kunden von Reproflex zusätzliche Qualitätssicherung und die Gewissheit, dass höchste Standards in den Produktionsprozessen die Konsistenz und Qualität des Enddrucks gewährleisten.

Mike Ball, Regional Sales Manager bei Esko, äußerte sich erfreut über die Erweiterung der Zusammenarbeit mit Reproflex durch die jüngste Installation. Mit dem CDI Crystal 5080 XPS als Herzstück der Druckplattenproduktion werden manuelle Arbeitsschritte erheblich reduziert, was zu weniger Fehlern und Plattenabfall führt. Die Integration von Workflow-Lösungen und Hardware-Technologie von Esko ermöglicht es dem Team von Reproflex, die Qualität und Leistung ihrer Platten sowie die Druckkonsistenz vollständig zu kontrollieren.

Reproflex, mit zwei Standorten in Dänemark, bietet umfassende Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Design, Druckvorlagen, Druckvorstufe, Proofing, Farbmanagement bis zur Flexodruckplattenproduktion. Das Unternehmen setzt das gesamte Esko-Software-Ökosystem ein, um Platten mit dem Esko CDI 5080 Crystal-Plattenbelichter und dem XPS 5080 Crystal-Belichter herzustellen.