Lagererweiterung und neues Vorstandsmitglied

TinPro

TinPro, ein bulgarischer Hersteller von Druckfarben und Beschichtungen für die flexible Verpackungs- und Tabakdruckindustrie, kündigt eine bedeutende Investition in sein Werk an. Das Unternehmen hat ein 8.500 m² großes Grundstück neben der derzeitigen Fabrik erworben, um seine Lagerkapazität zu erweitern und seine globalen Geschäftsentwicklungspläne zu unterstützen.

Diese neue Investition erfolgt, nachdem TinPro seine Investition in eine hochmoderne Produktionsanlage für lösungsmittelbasierte Druckfarben und Beschichtungen im Jahr 2020 abgeschlossen hat. Die TinPro-Fabrik arbeitet rund um die Uhr mit vollautomatischen Prozessen und erfüllt die höchsten Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards. Mit der Erweiterung seiner Anlagen wird das Unternehmen in der Lage sein, seinen Betrieb zu rationalisieren und den Lagerraum für Rohstoffe und Fertigprodukte zu maximieren. Tinpro hat in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum erlebt, und diese Investition ist der nächste Schritt auf dem Weg zu weiterem Erfolg.

Anzeige

Ein neues Vorstandsmitglied

Darüber hinaus gibt TinPro bekannt, dass Romain Boulot in den Verwaltungsrat des Unternehmens eingetreten ist. In den vergangenen 25 Jahren hatte Romain Boulot verschiedene leitende Positionen in der globalen Druckindustrie inne. In seiner neuen Rolle als Vorstandsmitglied wird Romain Boulot dazu beitragen, die internationale Geschäftsentwicklung von TinPro voranzutreiben und Einblicke in neue Marktchancen zu geben.

Über TinPro

TinPro widmet sich der Herstellung von Druckfarben und Beschichtungen für die Tabak- und flexible Verpackungsindustrie. Das Unternehmen betreibt hochmoderne Produktionslinien, die mit Spitzentechnologie ausgestattet sind, um seine Kunden weltweit zu unterstützen. Der Hauptsitz und die Produktionsstätte der TinPro befinden sich in Parvenets, Bulgarien, mit Büros in Österreich und Rumänien.