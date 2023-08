Klingele investiert erneut in eine ChromaCUT X Pro

Mit der dritten Maschine wird die erfolgreiche Partnerschaft fortgesetzt

Die Klingele Paper & Packaging Group festigt ihre Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer Celmacch durch eine erneute Investition in eine ChromaCUT X Pro. Die Maschine wird voraussichtlich im April 2024 geliefert und im Juli desselben Jahres in Betrieb genommen. Dr. Jan Klingele, Geschäftsführender Gesellschafter bei Klingele, äußerte sich dazu: “Als wir vor etwas mehr als fünf Jahren die Entwicklung der ersten Maschine mit Koenig & Bauer begonnen haben, war ich der Meinung, dass ein weiterer Premium-Lieferant unserer Branche guttun würde. Die letzten Jahre haben bewiesen, dass Koenig & Bauer mittlerweile genau dieser Lieferant ist.”

Die neue ChromaCUT wird direkt neben der ersten Maschine aufgebaut, die im Jahr 2019 in Produktion gegangen ist. Die dafür eigens errichtete Halle war bereits auf die Möglichkeit der Installation einer weiteren Rotationsstanze ausgelegt. Klaus Lüke, verantwortlich für Technik bei Klingele, betonte: “Natürlich war es damals auch für uns ein gewisses Risiko, aber das Vertrauen, die Professionalität und die sehr gute Zusammenarbeit haben dazu geführt, dass wir von einer wirklichen Erfolgsgeschichte sprechen können.”

Neben der Anlage im Werk Delmenhorst ist seit Ende 2022 eine zweite Maschine im Werk in Werne in Betrieb. Hannah Potrawa, Director Corrugated bei Koenig & Bauer, betonte die stetige Weiterentwicklung der ChromaCUT X Pro: “Die jetzige ChromaCUT X Pro hat sich im Gegensatz zum Prototyp noch einmal deutlich weiterentwickelt. Was wir alle in den vergangenen Jahren gemeinsam, sowohl intern als auch mit unseren Kunden geschafft haben, ist wirklich beeindruckend: Wir haben uns vom Newcomer in der Branche zum etablierten Premium-Lieferanten entwickelt.”

Mit vorrüstbarer Stanze ausgestattet und voll vernetzt

Die ChromaCUT X Pro für Klingele wird erstmals mit einer vorrüstbaren Stanze ausgestattet sein. Dadurch kann der nicht im Einsatz befindliche Stanzzylinder während der Produktion vorbereitet werden und nach Abschluss eines Auftrags automatisch in wenigen Minuten gewechselt werden. Zusätzlich zu Software-Upgrades, die die Automatisierung steigern und die Bedienung der Maschine erleichtern, wurde die Verbindung mit der Peripherie optimiert. Durch die vollständige Vernetzung aller Komponenten, von der Zuführung bis zur Palettierung, können Produktionsdaten automatisch übertragen werden. Patrick Ginter, Werksleiter in Delmenhorst, freut sich über die Verbesserungen: “Die einfache, intuitive, automatische und ergonomische Bedienung an der Maschine ist für unsere Bediener eine deutliche Erleichterung. Dadurch können Folgeaufträge effizienter vorbereitet werden und wir können die Produktionen erhöhen und noch effizienter arbeiten.” Die Maschine ist zudem mit wichtigen Alleinstellungsmerkmalen und Automatisierungen wie dem Easy Job Change ausgestattet