Falz- und Klebemaschinen mit integrierten Flexodruckwerken für Font Packaging

Macarbox

Die spanische Font Packaging Group mit Sitz in Barcelona hat kürzlich vom Hersteller Macarbox eine vollautomatische Flexo-Falz/Klebemaschine vom Typ FFG-1676-3600 für die Herstellung von Kartonverpackungen im Font2-Werk in Torrelavit installiert.

Dies ist bereits die zweite Installation, nachdem schon im Jahr 2020 eine derartige Maschine von Macarbox erworben wurde. Zu den Gründen für diese erneute Kaufentscheidung gehört nach Angaben der Font Packaging Group die Kompetenz von Macarbox hinsichtlich Innovationsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit.

Viele Argumente, die für Macarbox sprachen

Die Zukunftsfähigkeit von Verpackungen aus Wellpappe und Karton ist ein zentrales Anliegen der Font Packaging Group. In diesem Zusammenhang ist Nachhaltigkeit ein Kernthema gemäß der Absicht der EU-Kommission, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um mindestens 55% zu reduzieren und damit Europa bis 2050 klimaneutral zu machen.

Dieser Grundausrichtung entspricht die Tatsache, dass 87% der mechanischen Teile der Anlage von Unternehmen der INZU-Gruppe entwickelt und hergestellt werden, die nur wenige Kilometer vom Hauptsitz des Gruppenmitglieds Macarbox entfernt sind. Das Unternehmen stellt sich der Herausforderung, Hochleistungsmaschinen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsprinzips zu entwickeln, zu montieren und in Betrieb zu nehmen, angefangen bei den Rohstoffen bis hin zur Auslieferung des Endprodukts.

Darüber hinaus kommen bei den Convertingmaschinen des Unternehmens Druckfarben, Klebstoffe und Lacke auf Wasserbasis zum Einsatz und sie sind für die Verarbeitung von recycelten Wellpappen- und Kartonsubstraten ausgelegt. Durch den sehr hohen Automatisierungsgrad und modernster elektronischer Bedienungs- und Steuerungssysteme reduzieren sich Makulaturraten und Energieverbrauch auf ein Minimum.

Ein weiterer Aspekt, der die Font Packaging Group dazu bewogen hat, sich für Marcabox als Lieferanten zu entscheiden, ist die Ansiedlung des Unternehmens in der Provinz Guipúzcoa im nordspanischen Baskenland. Dadurch reduziert sich auch beim Transport der Maschine das Ausmaß an CO2-Emissionen.

Konfigurationen der Falz- und Klebemaschinen

Das moderne Design der Falz- und Klebemaschinen mit integrierten Flexodruckwerken von Marcabox ist ausgerichtet auf schnelles Einrichten, Vielseitigkeit, Robustheit und maximale Produktivität. Bezüglich der Flexodruckwerke werden die FFG-Maschinen sowohl in Open/Close als auch in fixer Ausführung angeboten. Die Open/Close-Konfiguration ist sehr flexibel, da sich die Druckwerke für das Einrichten von Folgeaufträgen öffnen lassen. Die fixe Konfiguration zielt vor allem auf hohe Produktivität ab, da die Druckwerke voneinander getrennt sind, so dass ein Rüsten der nicht genutzten Werke zur Vorbereitung von Folgeaufträgen bei laufender Maschine möglich ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für Schön- und Widerdruck.

Weitere Leistungsmerkmale sind eine Produktionsrate von bis zu 24.000 Faltschachteln/h sowie schnelle und automatische Auftragswechsel. Das Kammerrakelsystem erlaubt ein automatisches Einfärben und Waschen ohne Seitendichtungen bei sehr geringem Wartungsaufwand. Das Multifold-System erlaubt die Herstellung von zwei bis drei Schachteln aus einem einzigen Bogen.

Die Maschinen sind mit einer Vakuum-Bogenübergabe ausgestattet und verfügbar mit Direktantrieb oder Getriebewelle. Der Dickenbereich der Materialbogen reicht von 1,5 bis 8 mm. Die komplette Linie besteht aus den Modulen Bogenanleger, Flexodruckwerk, Doppel-Schlitzwerk, Rotationsstanze, Falz- und Klebewerk, Hefter und Ausleger.

FEFCO Gold Award für Innovation

Mit dieser neuen Anlage etabliert sich die Font Packaging Group als eines der vielseitigsten Unternehmen in der spanischen Wellpappenindustrie. Das bedeutet, dass sie in der Lage ist, ein äußerst breites Spektrum an Verpackungslösungen abzudecken. Dies reicht von Mikrowellen bis hin zu gehefteten Industriekartons mit Dreifachwelle.

“Macarbox entspricht voll unseren Werten und Ambitionen. Hierfür spricht auch, dass sie schon viele bedeutende Auszeichnungen im Bereich der Wellpappenindustrie erhalten haben, wie beispielsweise den FEFCO Gold Award für Innovation. Die Tatsache, dass dieser Preis von Fachleuten der Branche vergeben wird, verleiht ihm eine besondere Bedeutung”, erläutert Joaquim Franco Maynou, Operations Director der Font Packaging Group.

Eine Referenz in Technologie

Macarbox wurde vor 11 Jahren von einem hochqualifizierten jungen Unternehmerteam gegründet. In dieser kurzen Zeit hat sich die Marke zu einem Anbieter von Hochleistungs-Maschinen für die Produktion von Wellpappen und Faltschachteln entwickelt. Das Unternehmen ist Teil der INZU-Gruppe, die Hightech-Unternehmen aus verschiedenen Sektoren wie der Automobilindustrie oder dem Werkzeugmaschinenbau vereinigt. Die Gruppe, die auf eine mehr als 60-jährige Geschichte zurückblicken kann, verfügt über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum, das Macarbox zu einem Referenzunternehmen für die Entwicklung bahnbrechender Technologien und Maschinen macht. Das Portfolio von Macarbox besteht aus einer breiten Palette von Maschinen wie Flexo-Falz-/Klebemaschinen, Rotationsstanzen, Laserschneidmaschinen und Digitaldruckmaschinen für die Herstellung von Wellpappen- und Kartonverpackungen.

Design, Entwicklung und eigene Herstellung eines Großteils der mechanischen Komponenten durch Gruppenunternehmen macht es möglich, den Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die Lieferketten zu kontrollieren und hohe europäische Produktionsstandards zu garantieren. Macarbox hat weltweit mehr als 100 Installationen ausgeführt und arbeitet mit führenden Wellpappenkonzernen zusammen.

Macarbox in Deutschland

Seit Jahresbeginn 2022 wird Macarbox in Deutschland durch das Unternehmen print ‘n’ pack vertreten. „Macarbox ist ein innovationsfreudiger Maschinenhersteller, der sowohl technologisch wie auch hinsichtilch der intuitiven Bedienbarkeit seiner Anlagen immer wieder neue Akzente setzt. Darüber hinaus zeichnen sich die Anlagen zur Wellpappenverarbeitung durch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus“, sagt Remo Friebe, Inhaber von print ‘n’ pack (remo.friebe@print-n-pack.de).