Digital Process investiert in dritten ThermoFlexX-Imager von XSYS

Pakistan

Der pakistanische Druckvorstufenspezialist Digital Process hat einen ThermoFlexX TFxX 80S zur Bebilderung großformatiger Flexodruckplatten für Kunden aus der Wellpappenindustrie in Betrieb genommen. Es ist bereits der dritte ThermoFlexX-Imager von XSYS.

In den vergangenen drei Jahren ersetzte das in Karachi ansässige Reprohaus alle älteren Imager durch die ThermoFlexX-Technologie. Mit diesen Imagern beliefert das Vorstufenunternehmen Kunden mit unterschiedlichsten Flexodruckplatten für den Druck von Etiketten, flexiblen Verpackungen und Wellpappen.

Die jüngste Installation des großen ThermoFlexX TFxX 80S folgte auf den ThermoFlexX TFxX 48, der im letzten Jahr installiert wurde, sowie den ThermoFlexX TFxX 60, der seit dem Jahr 2019 Flexodruckplatten bebildert. Damit ist das Unternehmen in der Lage, nahezu alle Anforderungen seiner zahlreichen Kunden zu erfüllen, zu denen einige der größten Druckunternehmen und ihre globalen Markenkunden in Pakistan, Indien, dem Nahen Osten und Afrika gehören.

Mit dem neuen ThermoFlexX TFxX 80S kann Digital Process Flexodruckplatten in einer maximalen Formatgröße von 2032 x 1270 mm und in Dicken von 0,73 bis 6,35 mm verarbeiten. Die maximale Auflösung des Imagers beträgt 5080 dpi.

Digital Process wurde 2006 gegründet und ist in Pakistan führend in der Herstellung von Flexodruckplatten. Der Firmengründer und CEO Zain Fazal sagt: “Wir produzieren jährlich über 10.000 m² Fotopolymer-Flexodruckplatten, und unsere Kunden erwarten von uns erstklassige Produkte und Dienstleistungen. Das Vorstufenunternehmen plant die Investition in einen vierten ThermoFlexX-Imager als Teil einer Erweiterung im Norden Pakistans. “Wir eröffnen eine neue Produktionsstätte in Lahore, um den dortigen Kunden einen besseren Service vor Ort bieten zu können”, so Fazal.