Amcor Flexibles entscheidet sich für Korona-Technologie von Vetaphone

Amcor Flexibles, ein führender globaler Verpackungskonzern, hat sich für die hochmodernen Oberflächenbehandlungssysteme des dänischen Herstellers Vetaphone entschieden. Diese Entscheidung unterstreicht die Qualität und Zuverlässigkeit der Technologie von Vetaphone und stärkt die Produktion im Werk Gent in Belgien.

Amcor Flexibles Gent ist eine Produktionsstätte von beeindruckender Größe und Leistungsfähigkeit. Mit Tiefdruckmaschinen mit bis zu neun Farbwerken, Digitaldrucksysteme sowie Anlagen für das Auftragen lösemittel- und wasserbasierter Beschichtungen, für die Kaschierung und die Coextrusion von Cast- und Folienverpackungen in bis zu neun Schichten und Flexodruckmaschinen ist das Werk bestens ausgestattet, um den hohen Anforderungen der flexiblen Verpackungsindustrie gerecht zu werden. Die Geschichte des Werks reicht bis 1925 zurück, als dort erstmals Zellophan für Lebensmittelverpackungen produziert wurde.

In den vergangenen Jahrzehnten hat Amcor Flexibles kontinuierlich in die Erweiterung und Modernisierung seiner Produktionskapazitäten investiert. Dazu zählen u. a. die Akquisitionen von Danisco, A&R, Rexam und Tobepal in den 1990er Jahren sowie ein umfangreiches Investitionsprogramm im Jahr 2008, das vier neue Extrusionslinien und den Bau einer neuen Produktionshalle umfasste. Mit der Übernahme von Bemis im Jahr 2019 stieg Amcor Flexibles endgültig zu einem weltweit führenden Unternehmen im Verpackungsdruck auf.

Die Entscheidung für Vetaphone als Lieferant der Korona-Technologie ist ein wichtiger Baustein zur Optimierung der Produktionsprozesse in Gent. Vetaphone beliefert seit 1990 das belgischte Werk mit seinem breiten Spektrum an Corona-Technologie – auch für große Bahnbreiten von 1400 bis 2300 mm – und mit Generatoren von 2 x 6 kW für Extrusionslinien und bis zu 2 x 10 kW für Kaschieranlagen. Insbesondere die Vetaphone VP2-Keramikwalzen werden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und ihres geringen Wartungsbedarfs geschätzt.

„Die Herausforderung bei der Zusammenarbeit mit einem großen und vielfältigen Konzern wie Amcor besteht darin, zu wissen, wo man anfangen soll. Aber ich wusste, dass für das Unternehmen Qualität oberste Priorität hat, was bei jedem einzelnen Prozess-Schritt in der Produktion von flexiblen Verpackungen äußerste Präzision erfordert“, erklärte Dirk Den Haese, Verkaufsleiter von Vetaphone Benelux.

Andries Van Nieuwenhove, Werksleiter bei Amcor Flexibles Conversion Gent, betonte: „Für uns ist es wichtig, gute Partner zu haben, die uns auf unserem Weg zum Referenzlieferanten für spezielle peelbare und Barriere-Laminate unterstützen.“

Amcor Flexibles verfolgt einen maßgeschneiderten Ansatz für die Herausforderungen moderner Verpackungen. Mit einer hauseigenen Piloanlage und umfassenden analytischen Ressourcen kann das Unternehmen Entwicklungen beschleunigen und durch Praxistests validierte Lösungen liefern. Dieser Innovationsgeist spiegelt sich in den zahlreichen internationalen Qualitätsauszeichnungen wider, darunter ISO 9001, 14001, 45001, 50001 sowie ISTA-, Ecovadis- und BRC-Zertifizierungen.

Mit 42.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 220 Produktionsstandorten in 43 Ländern, über 4000 Markeninhabern als Kunden und einem Jahresumsatz von 14 Milliarden US-Dollar ist Amcor Flexibles ein Großer in der globalen Verpackungsherstellung.