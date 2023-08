Nachhaltiger Drucken mit Elastomer-Flexodruckformen

Saueressig

Die Vielseitigkeit der Saueressig Elastomer-Flexodruckformen ermöglicht ihren Einsatz in diversen Industrien.

Ob in der flexiblen Verpackungsherstellung, für Geschenkpapierdesigns, in der Hygiene- oder Tissue-Produktion oder für technische Anwendungen – die Elastomere, bestehend aus einer breiten Materialpalette, darunter Mischungen wie EPDM, SBR und NBR mit Härtegraden von 50 bis 90 Shore A, sind in vielfältigen Bereichen im Einsatz. Durch die HD-Laserdirektgravur werden laut Saueressig detailreiche Schärfe und hohe Druckqualität mit einer Auflösung von bis zu 80 l/cm erreicht. Somit können auch anspruchsvolle Muster und Designs präzise umgesetzt werden.

Langlebig und umweltschonend

Nachhaltigkeit ist bei Saueressig ein Leitprinzip in der Herstellung von HD-Sleeves und HD-Elastomerplatten für den Flexodruck. Der lösemittelfreier Herstellungsprozess sei nicht nur umweltschonend, sondern dank der Faserlasertechnologie auch energieeffizienter als herkömmliche CO 2 -Lasergravur. Die Langlebigkeit der Elastomersleeves und -platten soll eine viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Fotopolymerplatten ermöglichen. Die Anwendung von Undercuts (Absenkung der Spitzlichter) reduziere nicht nur den Punktzuwachs, sondern schone auch feinste Rasterpunkte im Auflagendruck, was wiederum die Lebensdauer der Elastomersleeves verlängert. Elastomere Druckwerkzeuge seien zudem hoch resistent gegenüber Lösungsmitteln, was eine Quellung der Platten zu verhindert.

Wiederverwendbar und geringer Farbverbrauch

Die hohe Laufruhe der laserdirektgravierten Flexosleeves ermöglicht nach Angaben von Saueressig schnellere Produktionsgeschwindigkeiten, während der Wegfall der Plattenmontage die Rüstkosten senkt. Zusätzlich bietet die Saueressig Express Linie eine ressourcenschonende Möglichkeit, Sleeve wiederverwendbar zu machen und Kosten zu senken. Abgenutzte Sleeves werden auf kleinere Größen geschliffen, wodurch ein Sleeve für mehrere Druckjobs genutzt werden kann. Auch die Farbübertragung wird durch eine höhere Oberflächenrauigkeit des Schleifbilds optimiert. In manchen Fällen ist sogar eine feinere Rasterwalze einsetzbar, wodurch der Farbverbrauch weiter gesenkt wird.