Mehr als ein Spektralfotometer

X-Rite und Pantone LLC

X-Rite Incorporated und Pantone LLC, gaben die Markteinführung des eXact 2, eines tragbaren Spektralfotometers für die berührungslose Farbmessung, bekannt.

In einem Gerät soll es die Arbeitsabläufe von Dienstleistern in der Farb-, Druck- und Verpackungsindustrie optimieren. Als erstes Farbmessgerät ermöglicht das eXact 2 die Anbindung an ein umfassendes Ökosystem von Softwaretools, einschließlich InkFormulation Software, ColorCert-Suite zur Kontrolle der Druckqualität, PantoneLIVE für den Zugang zu digitalen Farbbibliotheken, NetProfiler zur Geräteoptimierung und der neuen X-Rite Link Flottenmanagement-Plattform für Echtzeit-Informationen über die Geräteleistung.

Mit der marktweit ersten Mantis Video Targeting-Technologie und seinem Touchscreen mit intuitiver Benutzerführung – „mit höchstens zwei Klicks“ – kann das eXact 2 Farbmessungen doppelt so schnell und präzise vornehmen wie sein Vorgängermodell. Die hohe Geschwindigkeit, Präzision und Datenkonnektivität des eXact 2 sollen dazu beitragen, die Arbeitsabläufe zu optimieren, den Ausschuss zu reduzieren und Kapazitäten zur Umsatzgenerierung freizusetzen.

Video-Technologie

eXact 2 ist nach Herstellerangaben das erste und einzige Spektralfotometer mit höherer Messpräzision dank der Mantis Video Targeting-Technologie von X-Rite. Die Technologie verwendet eine hochauflösende Kamera und ein um 30 % größeres Display, damit Benutzer den genauen Messbereich schneller und einfacher finden können. Sie können jedes zu messende Farbfeld auf dem Display anzeigen, vergrößern und prüfen.

Das eXact 2 vereinfacht die Farbmessung und lässt sich per WLAN nahtlos in das Software-Ökosystem von X-Rite integrieren – angefangen von Software für die Farbspezifikation und Farbrezeptierung bis zu Software für die Qualitätskontrolle und ‑sicherung. Integrierte Tools für die Prozesssteuerung im Farblabor und im Drucksaal unterstützen die Industriestandards G7, PSO und Japan Color. Software wie X-Rite NetProfiler zur Geräteoptimierung, InkFormulation-Software, ColorCert Suite zur Kontrolle der Druckqualität und Erstellung von Berichten und PantoneLIVE zur digitalen Farbspezifikation und -kommunikation kann problemlos in das eXact 2 integriert werden. Dadurch können Druckdienstleister und Verpackungshersteller Qualitätsstandards um 17 % schneller einhalten.

X-Rite Link

Jedes eXact 2-Modell verfügt über die neue X-Rite Link-Plattform. Das cloudbasierte Dashboard bietet Echtzeitinformationen über die Geräteleistung. Über eine zentrale Plattform können Kunden nur ein Gerät oder ihre gesamte Geräteflotte prüfen und konfigurieren sowie Updates, Bibliotheken und vieles andere mehr verteilen.

Das eXact 2 hat ein neues klappbares Touchscreen-Display und eine intelligente Benutzeroberfläche, die den Zeitaufwand beim Suchen durch intuitive Menüführung „mit höchstens zwei Klicks“ verringert und die schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeiter ermöglicht. Die Digital Loupe bietet dynamische Zoomfunktionen zur Erfassung und Prüfung des richtigen Punkts ohne Messung von Druckfehlern und speichert ein Bild der Messung. Außerdem ermöglicht das eXact 2 berührungslose Messungen ohne Verunreinigung durch feuchte Farbe. Dadurch erhöht es die Messpräzision, erfordert weniger Nachmessungen und reduziert den Ausschuss.

Verfügbare Modelle

Weltweit wird das eXact 2 in drei Modellvarianten angeboten. Das eXact 2 ermöglicht Farbmessungen auf Papier, Wellpappe und Karton. Das eXact 2 Xp misst Farbe auf Folien, Kunststoffen, Folien mit Deckweiß und anderen Sondersubstraten. Das eXact 2 Plus bietet erweiterte Farbkontrolle für Papier und flexible Folien und kann auch Metamerie, Opazität sowie absolute und relative Farbstärke messen. X-Rite wird das eXact 2 am 16. Juni bei einer virtuellen Veranstaltung offiziell vorstellen und dort mit Branchenpartnern über die Vorteile eines digitalen Farbworkflows sprechen.