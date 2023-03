ICE Award in der Kategorie „Digitale Converting-Lösungen“

Dienes: Data-Software TEOC Smart Solutions

Das Unternehmen Dienes Werke für Maschinenteile GmbH & Co. KG erhielt den ICE Award 2023 in der Kategorie „Digitale Converting-Lösungen“ für TEOC Service-Packages.

In einem Interview im Anschluss an die Preisverleihung äußerte sich Julian Supe-Dienes, Julian Supe-Dienes, Managing Director & Sales Director bei Dienes, zu diesem Erfolg: „Wir sind dankbar, dass wir diese Auszeichnung für unsere TEOC Service-Packages erhalten haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren verschiedenen Servicepaketen, die wir im Rahmen eines abonnementbasierten Geschäftsmodells anbieten, einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Hinsichtlich industrieller Schneidanwendungen ist dies ein neuer Bereich, und wir haben einen hohen Bedarf seitens der produzierenden Unternehmen festgestellt.“

Anzeige

Die TEOC-Service Packages

Die Data-Software TEOC Smart Solutions (TEOC = The End of Coincidences/Das Ende der Zufälligkeiten) ermöglicht die Reduzierung von Maschinenausfallzeiten und damit die Steigerung der Produktivität. Um die Messerlaufzeiten zu erhöhen, zeigt TEOC Grenzwerte bzw. Durchschnittswerte an, gibt Benachrichtigungen, bündelt Zusammenhänge und trifft Prognosen. Durch eine kontinuierliche Datenaufnahme der Schnittparameter und automatisiertes Condition Monitoring zur Erkennung des Ist-Zustands der Messer können Rückschlüsse und Indikatoren für Verschleiß und andere Eigenschaften erkannt und entsprechend für die Verbesserung des Schneidprozesses genutzt werden. Die Kommunikation der Anlagen erfolgt mit aktuellen, standardisierten und verschlüsselten Protokollen. Für diese Software sind nun auch entsprechende Service-Packages verfügbar.

Dazu Julian Supe-Dienes: „Unsere TEOC-Servicepakete werden auf Abonnementbasis angeboten. Dank des modularen Aufbaus haben unsere Kunden, die automatische Positioniersysteme von Dienes im Einsatz haben, die Möglichkeit, Hardware- und Softwarefunktionen auszuwählen, um ihre Maschinen aufzurüsten. Durch die Nutzung der Daten, die aus dem eigentlichen Schneidprozess resultieren, können unsere Kunden die Transparenz und Effizienz erhöhen und von systemgestützten Anweisungen für das Bedienpersonal profitieren. Diese Dienstleistungen werden in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden maßgeschneidert, um damit die Voraussetzungen zu schaffen, deren praktische Bedürfnisse zu erfüllen.“

Erwartungen für die Zukunft

Angesprochen auf die Erwartungen des Unternehmen für die kommenden Monate antwortete Julian Supe-Dienes: „Aufgrund der hohen Nachfrage von Seiten unserer Kunden erwarten wir weitere Installationen in verschiedenen Branchen. Insbesondere unser TEOC.Holder hat aufgrund der positiven Resonanz im Markt unsere Erwartungen übertroffen. Nachdem TEOC für viele Kunden ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung für ein automatisches Positionierungssystem von Dienes war, sehen wir insgesamt eine steigende Bedeutung digitaler Dienstleistungen im Rahmen unseres Portfolios. Die Steigerung der Gesamtanlageneffektivität ist für viele unserer Kunden ein Hauptziel. Als einer der wichtigsten Anbieter von Lösungen für industrielle Schneidanwendungen verstehen wir diesen Bedarf und unterstützen nicht nur mit Hardware, sondern auch mit einer breiten Palette von Dienstleistungen. Wir gehen davon aus, dass immer mehr Kunden diesen Full-Service inklusive datenbasiertem Support in Anspruch nehmen werden.“

Über Dienes

Dienes ist ein marktführender Anbieter in den Bereichen Messer, Messerhalter und Schneidsysteme für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen mit Sitz in Overath kann auf eine 110-jährige Firmengeschichte zurückblicken und beschäftigt aktuell rund 500 Mitarbeiter an 10 Standorten. Verschiedene nationale und internationale Patente setzen nach wie vor weltweit Maßstäbe im Bereich des Schneidens in den unterschiedlichsten Branchen. Hierfür wurde das Unternehmen als „Deutschlands Innovationsführer“ ausgezeichnet. Die Messer und Messerhalter von Dienes werden zum Schneiden, Rillen oder Perforieren unterschiedlichster Materialien Rolle-zu-Rolle und Rolle-zu-Bogen eingesetzt. Dazu gehören Verpackungs-und Etikettenmaterialien, Papier, Klebebänder, Batteriefolien, Vliesstoffe, Zellulose, Banderolen und Aluminium.