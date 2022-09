Alternative Lösung: LED-basiertes Normlicht

Verbot quecksilberhaltiger Leuchtstofflampen

Im Februar 2022 veröffentlichte die EU-Kommission neue RoHS- Richtlinien (RoHS= Restriction of Hazardous Substances), welche die Verwendung gefährlicher und schädlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten beschränkt. Die neuen RoHS-Richtlinien sehen vor, dass keine quecksilberhaltigen Lampen nach dem 24. August 2023 in den Verkehr gebracht werden dürfen.

Betroffen von diesen Neuregelungen sind alle Leuchtstofflampen für D65 und D50, einschließlich ISO 3668 und ISO 3664:2009 Normlichtleuchten – von Druckmaschinenleitständen und allen Installationen zur Farbabmusterung.

Anzeige

Diese müssen gegen geeignete quecksilberfreie Alternativen ausgetauscht werden. Besonders in der Farbabmusterung bringt das Verbot einen verstärkten Technologiewandel, wofür Just Normlicht eine alternative LED-basierte Lösung bietet.

Hintergrund

Bisher war es nicht möglich allein durch Leuchtdioden ein homogenes und auf Dauer stabiles Licht zu produzieren, was den Anforderungen der CIE an eine Normlichtbeleuchtung mit D50 und D65 entspricht. Farbige LEDs konnten auf Dauer kein gleichmäßiges, stabiles Licht emittierten, was aufgrund der schwankenden Qualität bei der LED-Produktion noch verstärkt wurde. Durch ein mehrstufiges Kalibrierungsverfahren, die Auswahl bester Leuchtdioden und exakt für die Anforderung konzipierten LED-Treibern ist es Just Normlicht wohl gelungen, eine LED-Leuchte zu entwickeln, die auf Jahre ein gleichmäßiges Lichtspektrum erzeugen soll – das sogenannte Just Digital Light Systems.

Für die kritische Farbbeurteilung mit Normlicht D50 und D65 sind Leuchten notwendig, die den Normen entsprechendes, qualitativ hochwertiges Licht emittieren. Konkret heißt das, dass spektrale Werte, Farbwiedergabeindex, Farbort und Metamerie-Indizes mit sehr geringen Toleranzen eingehalten werden müssen, um überall auf der Welt verlässlich über „Farbe kommunizieren“ zu können. Denn kleinste Veränderungen im Lichtspektrum können den Farbeindruck und dadurch die beabsichtigte Endqualität stark beeinflussen.

Die Lösung

Die Digital Light Systems von Just können die spektrale Verteilung von Normlicht D50 und D65 so gut simulieren, dass die Vorgaben für die visuelle Farbbeurteilung nach ISO 3664 und ISO 3668 nicht nur eingehalten, sondern sogar übertroffen werden.

Zusätzlich ist es dank der LED-Technik möglich, den nach aktueller ISO-Norm geforderten UV-Anteil – um tageslichtähnlichere Bedingungen herzustellen – bei Bedarf zu deaktivieren. So ist für viele Druckereien gerade in der Übergangszeit von der Umstellung der alten ISO 3664:2000 auf die neue Norm ISO 3664:2009 eine entsprechende Lösung gefunden.

Mit der neuen UV-ONLY-Funktion können optische Aufheller oder andere fluoreszierende Materialien auf Oberflächen noch besser erkannt werden.