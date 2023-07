Schumacher Packaging auf dem Weg zur Klimaneutralität

Fünf Solarkraftwerke in Deutschland und Polen geplant

Schumacher Packaging strebt an, bis 2035 klimaneutral zu produzieren, und setzt dafür auf fortschrittliche, effiziente und umweltfreundliche Technologien.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Investition von rund 45 Mio. Euro in den Bau von Solarkraftwerken. Der erste Solarpark, der noch in diesem Jahr ans Netz gehen soll, wird der Hersteller von Wellpappenverpackungen am Standort Forchheim errichten. Zwei weitere Parks entstehen in Polen.

Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Errichtung von fünf weiteren Solarkraftwerken in Deutschland und Polen geplant. Insgesamt wird die installierte Leistung aller Photovoltaikanlagen rund 12 Megawatt Peak (MWp) betragen.

75 Jahre Schumacher Packaging

Schumacher Packaging ist heute einer der größten europaweit agierenden Hersteller maßgeschneiderter Verpackungen aus Well- und Vollpappe. Im Jahr 2023 feiert das Unternehmen aus dem oberfränkischen Ebersdorf bei Coburg sein 75-jähriges Bestehen und verfolgt dabei ein klar definiertes Ziel: verstärkte Investitionen in Nachhaltigkeit.

Ein Schwerpunkt von Schumacher Packaging liegt auf dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Reduzierung von Kunststoffen in Verpackungen durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe. Bis 2025 plant das Unternehmen, rund 700 Millionen Euro in den Ausbau bestehender Werke sowie in den Bau neuer Produktionsstätten zu investieren.

Als integrierte Unternehmensgruppe umfasst Schumacher Packaging heute drei Papierfabriken für recycelte Wellpappen-Rohpapiere, zwei Kartonwerke, 15 Verarbeitungswerke und verschiedene Service Center. Das Unternehmen wird bereits in der dritten Generation von den Brüdern Björn und Hendrik Schumacher geleitet und unterhält 29 Standorte in Deutschland, Polen, Tschechien, Großbritannien, Italien und den Niederlanden. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Schumacher Packaging mit etwa 3700 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 857 Millionen Euro.