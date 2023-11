Nachhaltige Monomaterial-Verpackung für Käse

Mondi und Skånemejerier

Mondi hat in Zusammenarbeit mit Skånemejerier eine Monomaterialverpackung auf Polypropylen-Basis (PP) entwickelt, insbesondere für den Hushållsost-Käse von ICA.

Die Verpackung besteht aus einer Monomaterial-Basisbahn und einer Deckelfolie, die vollständig von Mondi hergestellt und bedruckt werden. Anschließend werden sie von Skånemejerier weiterverarbeitet, um 1-kg- und 2-kg-Käseblöcke zu verpacken. Diese Verpackung, die nun im führenden schwedischen Supermarkt ICA erhältlich ist, wurde speziell für ein effizientes Recycling konzipiert.

Die Monomateriallösung von Mondi bietet eine hohe Barriere gegen Sauerstoff und Wasserdampf, um das Produkt im Supermarktregal frisch zu halten. Zudem weist sie eine hohe Durchstoßfestigkeit auf, die den Käse schützt, sowie eine hervorragende Bedruckbarkeit, um Marken- und Recyclingbotschaften deutlich auf der Verpackung zu kommunizieren.

Diese wegweisende Verpackung wird zeitgleich mit der Eröffnung von Site Zero auf den Markt gebracht, der weltweit größten Sortieranlage für gebrauchte Kunststoffverpackungen in Schweden. Die Anlage, die im November 2023 in Betrieb gehen soll, wird gebrauchte Kunststoffabfälle aus Schweden und Finnland verarbeiten. Dank des Monomaterialdesigns der Verpackung kann Site Zero diese Lösung effektiv für das Recycling sortieren und somit zur Schaffung einer Kreislaufwirtschaft beitragen.

Helene Brynell, Regional Sales Nordic Consumer Flexibles bei Mondi, betont die Bedeutung eines durchdachten Verpackungsdesigns angesichts der weltweiten Nahrungsmittelverschwendung. Die Monomateriallösung von Mondi ermöglicht nicht nur die Frische des Käses, sondern unterstützt auch die Kreislaufwirtschaft durch ihr Recycling-Design.

Ingemar Jönsson, Verpackungsmanager bei Skånemejerier, hebt die erfolgreiche Zusammenarbeit hervor, die es ermöglichte, diese vollständig recycelbare Verpackung bis Ende 2023 auf den Markt zu bringen. Die Anpassung von Materialien und Maschinen führte zu einer zweckmäßigen Lösung, die den Anforderungen der Verbraucher nachhaltiger Lösungen gerecht wird.

Rickard Jansson, Entwicklungsingenieur bei Swedish Plastic Recycling, lobt die Verwendung von Monomaterialfolie anstelle von Laminat aus verschiedenen Kunststoffarten. Dies ermöglicht eine effiziente Sortierung und Recycling, wodurch Verbrennung vermieden wird. Die Technologie von Site Zero eröffnet die Möglichkeit, aus dieser PP-Folienbasis neue Produkte herzustellen, was zu einer Zirkularität von Kunststoffströmen führt und den Bedarf an fossilen Rohstoffen und Verbrennung reduziert.

Die Monomaterial-Käseverpackung erhielt den diesjährigen PackNorth Award in der Kategorie „Lebensmittel“ und wurde auf der Empack-Messe im Oktober in Stockholm, Schweden, ebenfalls ausgezeichnet.