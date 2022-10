Neue Schmelzepumpe für die Extrusion

K 2022 (19.-26. Oktober): Witte Pumps 6 Technology

Die Baureihe Extrucore AT vervollständigt das bestehende Pumpenprogramm des Unternehmens für Polymerherstellung und Kunststoffverarbeitung. Hauptvorteile sind ein geringer Wärmeeintrag, geringe Polymer-Scherung und ein Durchsatzplus von bis zu 40% im Vergleich zur Vorgänger-Baureihe Extru mit gleichem Achsabstand.

Die technische Überarbeitung sorgt zum einen für eine geringere Beanspruchung der Lager und somit für eine geringere Lagertemperatur und zum anderen für einen verbesserten volumetrischen Wirkungsgrad. Scher- und Temperaturbelastung des Polymers werden dadurch deutlich verringert und die Produktqualität erhöht. Der Verschleiß an den Kernkomponenten wie Gleitlager und Zahnradwellen wird reduziert. Angeboten wird die Extrucore AT in fünf Baugrößen, die einen Förderbereich von 98 ccm/U bis 1555 ccm/U abdecken. Dies entspricht Fördervolumina von 250 kg/h bis 8000 kg/h, abhängig vom jeweiligen Polymer. Das Pumpengehäuse und die Deckel der Pumpe können aus verschiedenen Werkstoffen bestehen, beispielsweise warm- und verschleißfestem Stahl 1.6582 oder unterschiedlichen Edelstählen.

Anzeige

Die Besonderheit der Extrucore AT besteht zudem in der Verwendung der verbauten Kernkomponenten. Lager und Wellen können nicht nur in Witte-Pumpen, sondern auch in Schmelzepumpen anderer Hersteller Einsatz finden. Klassische Anwendungsbereich für die Pumpen, die Drücke bis 320 bar, Temperaturen bis 400 °C und Viskositäten bis 40.000.000 mPas abdecken, sind die Extrusion von PS, PET, PVC, PC, PMMA, HDPE, LDPE, LLDPE, PP oder PEEK.

Halle 10 Stand E22