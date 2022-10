Moderne Schneidmaschinen für neue Materialien zur Herstellung flexibler Verpackungen

Kampf Schneid- und Wickeltechnik und Kampf

Kampf Schneid- und Wickeltechnik präsentiert sich auf der internationalen Kunststoffmesse K 2022 in Düsseldorf erstmals zusammen mit anderen Gesellschaften der Jagenberg Group. Im Mittelpunkt der Präsentation steht – neben dem Angebot des neuen digitalen Leistungsangebotes – das gemeinsame Portfolio von Kampf und der Atlas Converting. So werden die zwei modernen Schneidmaschinen Kampf ConSlitter und Atlas TitanSlitter im neuen Design gezeigt.

ConSlitter und TitanSlitter

Der ConSlitter ist mit moderner Wendekreuztechnologie und Automatisierungs-Tools zur Reduzierung von Stillstandzeiten und zur Steigerung des Produktionsdurchsatzes ausgestattet. Er ist besonders zur Bearbeitung immer kleiner werdenden Losgrößen geeignet. Den Atlas TitanSlitter – auch eine Wendekreuzmaschine – zeichnet hier noch eine kompaktere Bauweise aus. Atlas und Kampf arbeiten seit Ende 2020 intensiv zusammen.

Synergien richtig nutzen

Eine Zwei-Marken-Strategie erschließt beiden Unternehmen gemeinsam weitere Marktsegmente. Das Atlas/Kampf-Messeteam zeigt in Düsseldorf auch die neuesten Entwicklungen im Bereich der Primärschneid- und Wickelmaschinen.

Atlas bietet den Standbesuchern Einblick in die Features des neu entwickelten ProSlitter BlackLine im neuen Design mit Ausstattungsmerkmalen, welche die Verarbeitung von BOPP, dem immer wichtiger werdenden BOPE, und weiteren Materialien optimal ermöglichen. Der neue PrimeSlitter BlackLine ist eine Stationsmaschine mit hohem Automationsgrad, die – bereits mit the@vanced ausgestattet- digitale Serviceleistungen mitbringt.

Dem Thema Digitalisierung widmet Kampf seit Jahren besondere Aufmerksamkeit und hat dazu neue Fachabteilungen und interdisziplinäre Teams ins Leben gerufen. Das Team zu Digital Customer Solutions stellt sich auf der K 2022 persönlich den Fragen der Besucher zu neuen digitalen Servicelösungen: zu den Möglichkeiten der integrativen Plattform the@vanced und nicht zuletzt zum Nutzen des neuen Kundenportals my@advanced.

Über Kampf Schneid- und Wickeltechnik

Die Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG gehört seit mehr als 100 Jahren zu den Technologieführern der Schneid- und Wickeltechnologie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wiehl bei Köln beschäftigt weltweit rund 650 Mitarbeiter. Mit Tochtergesellschaften in den USA, China, Indien und Großbritannien sowie internationalen Service- und Vertriebsbüros ist das Unternehmen seit vielen Jahren international erfolgreich aufgestellt. Das Produktprogramm umfasst Schneid- und Wickelmaschinen, Rollenschneider sowie Schmalschneid- und Sondermaschinen für die Herstellung und Verarbeitung von bahnförmigen Kunststofffolien, Verbundmaterialien, Laminaten und Aluminiumfolien sowie Vliesstoffen, Etikettenmaterial, Kondensator- und Separatorfolien und veredelten Papieren. Auf dem Weg zum Lösungsanbieter will das Unternehmen die Effizienz der Produktion seiner Kunden durch das Zusammenspiel von vernetzten Maschinen, Automatisierung, Digitalisierung und umfassenden Dienstleistungen weiter optimieren.

Über Atlas Converting Equipment

Atlas Converting Equipment Ltd. wurde 1976 gegründet und ist ein weltweit führender Lieferant und Anbieter von Lösungen im Bereich der Schneid- und Wickeltechnologie sowie von Systemen zur Handhabung von Fertigrollen für flexible Folien und Verpackungen. Die Produkte und Lösungen sind mit über 4500 installierten Maschinen in mehr als 80 Ländern weltweit als Spitzenprodukte in der Herstellung von primären und sekundären Rollenschneidmaschinen anerkannt. Als Teil der Jagenberg Gruppe bietet Atlas Converting zusammen mit Kampf ein umfassendes Portfolio an fokussierten Schneid- und Wickellösungen. Die steigende Nachfrage nach dünneren Folien, Barrierebeschichtungen sowie der Trend zu nachhaltigen, biologisch abbaubaren und wiederverwertbaren Produkten stellen die Verarbeiter weltweit vor neue Herausforderungen.