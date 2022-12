Die europäische Converting-Industrie trifft sich in München

ICE Europe 2023: 14.-16. März

Nach dem Erfolg der Messe im Jahr 2022 wird die ICE Europe vom 14. bis 16. März 2023 wieder in München stattfinden. Die 13. Internationale Converting-Messe wird weiteres aktuelles Fachwissen rund um Produkt- und Verarbeitungslösungen, Investitionsmöglichkeiten und andere spannende Themen bieten.

In Anbetracht der aktuellen Marktsituation und mit Blick auf die entscheidenden Themen wie Effizienz, Produktivität, Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist es besonders wichtig, diese Themen nicht nur aufzugreifen und zu reflektieren, sondern auch wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig die Zukunft der Converting-Industrie zu gestalten. Genau das ermöglicht die ICE Europe. Bei der Live-Demonstration von neuen Maschinen und Anlagen, und den persönlichen Fachgesprächen auf den ICE Europe-Ständen geht es darum, die aktuellen Herausforderungen anzugehen und gemeinsame Lösungen zu finden. Diese besondere Mischung unterstreicht, warum die ICE Europe eine hervorragende Plattform für die Converting-Community in diesem hochdynamischen Industriezweig darstellt.

Anzeige

“Die ICE Europe ist definitiv die Messe, an der man teilnehmen sollte, denn sie ist die einzige ihrer Art in der Converting-Industrie. Es gibt keine andere Veranstaltung dieser Art, die so viele hochwertige Networking-Möglichkeiten bietet. Die Messe zieht Fachleute aus einer Vielzahl von Sektoren an, von der Verpackungs-, Druck- und Kunststoffindustrie bis hin zum Maschinenbau, der Medizintechnik und vielen anderen. Branchenexperten aus der ganzen Welt reisen zu diesem Hotspot der Branche, um Geschäftschancen zu nutzen und ihre Innovationen in Anwesenheit eines internationalen Fachpublikums zu bewerten”, erklärt Patrick Herman, Event Direktor der Converting, Paper and Print Events, im Namen von Mack-Brooks Exhibitions.

Als weltweit führende Messe für die Verarbeitung flexibler, bahnförmiger Materialien wie Papier, Film, Folie und Vliesstoffe bleibt die ICE Europe eine gefragte Veranstaltung für die internationale Converting-Industrie. “Die Ergebnisse der letzten Messen im März 2022, einschließlich der ICE Europe, waren hervorragend. Es war eine umfangreiche Messe, die auf rund 13.000 Quadratmetern eine große Vielfalt an Maschinen und Innovationen zeigte”, sagt Gerlinde Kasa, Event Managerin der Converting, Paper and Print Events, im Namen von Mack-Brooks Exhibitions. Sie fügt hinzu: “Die Teilnehmer waren sehr zufrieden mit der Qualität der Show und mit der Art der Besucher, die diese Messe angezogen hat. Dies ist so ziemlich die einzige Messe, die die Branche und ihre wichtigsten Akteure zusammenbringt.”

Mit allen wichtigen Akteuren an einem Ort versammelt, ergreift die ICE Europe die Gelegenheit herausragende Leistungen, die sich mit aktuellen Herausforderungen und wichtigen Themen wie Effizienz, Produktivität, Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit befassen, mit dem ICE Award zu ehren.

ICE Awards

Die prestigeträchtigen ICE Awards, mit denen herausragende Leistungen in der Converting-Industrie ausgezeichnet werden, feiern auf der ICE Europe 2023 ein Comeback. Mit den ICE Awards werden ausstellende Unternehmen der Converting-Industrie, die sich den aktuellen Herausforderungen der Branche stellen, für Best Practice, Exzellenz, Innovation und herausragende Leistungen ausgezeichnet.

Parallelveranstaltungen

Besucher können von mehr Möglichkeiten und Synergien profitieren, da die ICE Europe parallel zur CCE International, Europas wichtigster Veranstaltung für die Wellpappen- und Faltschachtelindustrie, und zur InPrint Munich, Europas Leitveranstaltung der erfolgreichen Marke InPrint für die aufstrebende Gemeinschaft der Druckfachleute und Hersteller, vom 14. bis 16. März 2023 stattfinden wird.