Aktuelle Dünnschichttechnologien

Drupa 2024

Neben einer breiten Palette an Lösungen und Produkten für die Veredelung in Bereichen wie Heißprägen, Kalttransfer und Digitaldruck sind am Drupa-Stand von Leonhard Kurz auch die Tochterunternehmen Steinemann DPE, MPRINT, Hinderer + Mühlich (H+M) und Kurz Digital Solution mit ihren Maschinen und Lösungen vertreten.

Als besonderes Highlight wird ein Poster des diesjährigen Drupa-Motivs von Kurz nach höchsten Maßstäben veredelt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die ausgestellten Maschinen zu besichtigen und sich mit den Möglichkeiten einzigartiger, effizienter und nachhaltiger Veredelung vertraut zu machen.

Anzeige

Der Spezialist für Dünnschichttechnologien setzt sich auch für die nachhaltige Gestaltung der eigenen Prozesse und Produkte ein. Beispiele hierfür sind die Entwicklung recycelbarer Veredelungen und besonders dünner Trägermaterialien.

Halle 3, Stand E71-1 – E71-2