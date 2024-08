W&H erweitert nordamerikanischen Hauptsitz

Expansion erfolgt in zwei Phasen

Windmoeller & Hölscher (W&H) hat offiziell mit der Erweiterung ihres nordamerikanischen Hauptsitzes in Lincoln, Rhode Island, begonnen.

Andrew Wheeler, Präsident von W&H Nordamerika, erklärt: „Wir vergrößern unser Lager und schaffen zusätzlichen Raum für unser wachsendes Team, um unseren Kunden einen schnelleren und effizienteren Service bieten zu können.“

Die Expansion wird in zwei Phasen durchgeführt. In der ersten Phase wird das bestehende Lager um 1115 m2 und das Bürogebäude um 520 m2 erweitert. Diese Phase soll innerhalb der nächsten 12 Monate abgeschlossen sein. Die zweite Phase umfasst die Renovierung der derzeitigen 780 m2 Bürofläche und wird voraussichtlich etwa sechs Monate in Anspruch nehmen. Das gesamte Projekt soll bis zum Winter 2025 fertiggestellt sein.

Am Tag des ersten Spatenstichs war die Begeisterung groß: „Wir haben gerade den ersten Spatenstich für unsere spannende Erweiterung in Lincoln gesetzt – wir verdoppeln die Größe unseres Ersatzteillagers und unserer Bürofläche. Diese Investition dient dazu, unseren nordamerikanischen Kunden besser denn je zu unterstützen“, freut sich Wheeler.

Ein besonderes Dankeschön richtet W&H an die zahlreichen Partner, die dieses Projekt möglich gemacht haben: VONSOL Construction, Vision 3 Architects, Insite Engineering Services, GZA GeoEnvironmental, Inc., Odeh Engineers/WSP, Avid Engineers, RISE Engineering, W.B. Mason Company Inc., Monfreight Inc, Tanury Industries, ArtVac Corporation, die Stadt Lincoln, Rhode Island, sowie an alle Mitarbeiter des Unternehmens.