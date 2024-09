UV-Druck aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet

Fogra-Anwenderforum UV-Druck im November

Der UV-Druck ist sehr vielfältig und betrifft die verschiedensten Bereiche, seien es spezielle Druckfarben, die Strahlenhärtung oder diverse Druckverfahren wie UV-Inkjet, Flexo- oder Offsetdruck. Diese Themenvielfalt ist einer der Gründe, warum die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das alle zwei Jahre stattfindende Anwenderforum UV-Druck des Fogra Forschungsinstituts so schätzen. Im November (5./6.) beschäftigen sich Expertinnen und Experten bereits zum 13. Mal mit der gesamten Bandbreite des UV-Drucks.

Ein Ziel des Anwenderforums ist es, die Teilnehmenden mit den aktuellen Entwicklungen der vielseitigen Aspekte näherzubringen. „Das Anwenderforum UV-Druck hat mich mit seiner Themenvielfalt und den interessanten Fachvorträgen und Diskussionen begeistert und fachlich vorangebracht“, bestätigt Dr. Katja Klump von Heidelberger Druckmaschinen.

In 18 Vorträgen und einer Keynote blicken die Referierenden zum Beispiel über den Tellerrand des klassischen UV-Drucks hinaus und beschäftigen sich mit UV im Inkjetdruck oder erklären, wie die Farbhaftung auf nicht saugenden Bedruckstoffen optimiert werden kann. Auch die ökologische Betrachtung der UV-Technologie darf nicht fehlen. Deinkbarkeit und Lebensmittelkontaktmaterialien werden in diesem Zusammenhang thematisiert.

Die Keynote widmet sich dem Green Deal. Mit Teststreifen, Elastomer-Materialien sowie Oligomeren in UV-Farben wird in diesem Jahr tiefer in die Materie der Verbrauchsmaterialien eingetaucht. Aus der Praxis berichtet die Druckerei Schaffrath über die Umstellung von Heatset auf UV. Und wie Strahlenhärtung auch anders funktionieren kann, wird unter den Aspekten elektronenstrahlhärtende (ESH) Druckfarben und initiatorfreie UV-Härtung beleuchtet.

Diese Themenvielfalt kam bei den Besucherinnen und Besuchern der vergangenen UV-Foren sehr gut an. „Mir hat besonders gut gefallen, dass das Thema UV-Druck aus so unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wurde“, bestätigt Jörg Matthes von Continental Surface Solutions, Teilnehmer des Anwenderforums 2022.

Neben den Vorträgen dient die Veranstaltung auch dem Netzwerken. Wie wichtig dieser Aspekt ist, unterstreicht Thomas Müller, DC DruckChemie: „Seit über 20 Jahren bin ich regelmäßiger Gast des UV-Anwenderforums. Ich freue mich jedes Mal, mich mit alten Bekannten auszutauschen und neue Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen.“ So bleibt in den Pausen genügend Zeit, um mit anderen Teilnehmenden, Vortragenden oder Ausstellenden ins Gespräch zu kommen. Zusätzlich bietet der Bayerische Abend eine ungezwungene Atmosphäre zum Austausch.

Wann: 5. und 6. November 2024

5. und 6. November 2024 Wo: München-Aschheim

München-Aschheim Was: 19 Vorträge inkl. Keynote und Netzwerken mit 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

19 Vorträge inkl. Keynote und Netzwerken mit 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Wie: Schnellentschlossene können noch bis 15. September vom Frühbucherrabatt profitieren.

Über die Fogra

Die Fogra betreibt anwendungsorientierte Forschung auf den Gebieten der Druck- und Medientechnologien und konnte schon oft Standards für Prozesse und Qualitätsprüfungen schaffen. Die internationalen Mitglieder der Fogra sind Unternehmen aus dem gesamten Branchenspektrum, von der Produktion von Print- und elektronischen Medien bis zum Anlagenbau. Die Fogra versteht sich als moderner Dienstleister, der aussagekräftige Prüfungen und Zertifizierungen durchführt, Unternehmen zu Qualitätsfragen berät und in fachlichen Streitfällen schlichtet. Ihr Kapital ist ein großes Fachwissen in Verbindung mit hoher technologischer Kompetenz und genauen Kenntnissen über aktuelle Entwicklungen.