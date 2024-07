Ukrainisches Servicehaus investiert in neuen K5Smart Xtreme zur Tiefdruckzylinderherstellung

Rotoprint LLC ist jetzt HD-Gravure zertifiziert

Trotz der schwierigen Umstände investiert das ukrainische Servicehaus Rotoprint LCC weiter in die Zukunft.

Direktor Andrii Zalevskyi besuchte kürzlich persönlich die Firma Hell Gravure Systems in Kiel, um einen neuen K5 Smart Xtreme für die elektromechanisch Gravure großer Tiefdruckzylinder abzuholen. Nach einer zweitägigen Schulung in HD-Gravure konnte Andrii Zalevskyi zudem das HD-Zertifikat in Empfang nehmen.

Anzeige

Hell Gravure Systems zertifiziert Zylindergraveure, die herausragende Ergebnisse in der Formherstellung erzielen. Die Zertifizierung basiert auf den vier Kategorien von HD Gravure: Kantenschärfe, Detailwiedergabe, Reproduzierbarkeit und Qualitätssicherung.