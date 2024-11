Stuart Hayes zum neuen Geschäftsführer für Nordamerika ernannt

Actega

Actega, ein Anbieter von Speziallacken, Druckfarben, Klebstoffen und Dichtungsmassen für die Druck- und Verpackungsindustrie, hat Stuart Hayes zum Geschäftsführer für Actega North America berufen.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Spezialchemie bringt Stuart Hayes fundierte Branchenkenntnisse und eine umfassende internationale Perspektive in seine neue Position ein. Während seiner Tätigkeit bei namhaften Unternehmen wie BASF und Evonik – einschließlich eines dreijährigen Einsatzes in Deutschland – sammelte Hayes wertvolle Erfahrungen in verschiedenen operativen, strategischen und leitenden Positionen. Bei Evonik spielte er eine zentrale Rolle bei der Entwicklung einer umfassenden Nachhaltigkeits-Roadmap für Nordamerika, was sein Engagement für Umweltverantwortung unterstreicht. Hayes hat einen akademischen Hintergrund in Chemieingenieurwesen und Betriebswirtschaft.

Ein zentrales Element von Actegas Wachstumsstrategie ist der Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Die neue, 238.000 Quadratmeter große Anlage in Kings Mountain, North Carolina, soll 2025 fertiggestellt werden und wird vier bestehende Standorte in North Carolina und Indiana bündeln. Diese hochmoderne Produktionsstätte ist darauf ausgelegt, die Geschäftsbereiche Flexible Packaging und Metal Packaging Solutions auszubauen und die gesamte Druckfarbentechnologie unter einem Dach zu vereinen. Mit dieser Investition in Spitzentechnologie strebt Actega an, Synergien in Forschung und Entwicklung, technischem Service und Qualitätskontrolle zu schaffen.