Silbermedaille für XSYS im EcoVadis-Rating 2022

XSYS GmbH wurde in der Kategorie „Anstrichmittel, Druckfarben und Kitte“ unter den besten 10% der Produktionsstätten eingestuft und hat für seine Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit eine Silbermedaille von EcoVadis erhalten.

Im Rahmen der Beurteilung wurde XSYS in vier Themenbereichen bewertet (Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik, nachhaltige Beschaffung) und erzielte eine Gesamtpunktzahl von 61 aus möglichen 100 Punkten. Damit gehört das Unternehmen zu den besten 9% in seiner Branche. Die besten Ergebnisse wurden im Bereich Ethik (70 Punkte) erlangt. In dieser Kategorie werden beispielsweise Korruption, wettbewerbswidrige Praktiken und verantwortliches Informationsmanagement überprüft. Auch im Themenbereich Umwelt, wo Betrieb und Produkte genau analysiert werden, schnitt XSYS gut ab.

„Diese Bewertung reflektiert die lobenswerten Erfolge des gesamten Teams von XSYS und belohnt die harte Arbeit, die mit unserem Einsatz für Spitzenleistungen in der Druckbranche dank unseren Flexo- und Buchdruckplatten verbunden ist“, erläutert Dagmar Schmidt, CEO bei XSYS. „Da aber auch unser Engagement für soziale Verantwortung, Vielfalt und Menschenrechte bewertet wurde, geht dies sogar noch über unser Engagement für den Umweltschutz hinaus.“

„Mit der EcoVadis-Bewertung in Silber können sich unsere Kunden ein klares Bild davon verschaffen, wo wir bezüglich Nachhaltigkeitsperformance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche stehen. Vor allem aber erhalten wir deutliche Vorgaben, wo noch Verbesserungspotenziale bestehen“, erklärt Friedrich von Rechteren, Global Commercial VP bei XSYS. „Wir glauben, dass unser Streben nach Nachhaltigkeit durch unser aktives Engagement im Rahmen des Bewertungsverfahrens gelenkt und beschleunigt wird. Darüber hinaus schaffen wir so eine solide Basis, unsere Leistungen zum Vorteil unserer Kunden ständig zu verbessern.“

Er fügt hinzu: „Allerdings ruhen wir uns bei XSYS nie auf unseren Lorbeeren aus, und wir werden auch weiterhin bestrebt sein, uns in allen Kategorien für die nächste EcoVadis-Bewertung im Laufe des Jahres zu verbessern. Wir bemühen uns um Transparenz bei all unserem Handeln, wobei das Endziel natürlich eine Goldmedaille ist“.

EcoVadis

gilt als der weltweit vertrauenswürdigste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen, Informationen und Tools zur kollaborativen Leistungsverbesserung für globale Lieferketten. Als Gemeinschaftsplattform bietet sie Unternehmen die Möglichkeit, sich auf ihre Leistungsfähigkeit zu konzentrieren und diese ständig zu verbessern. Bewertet wird die Nachhaltigkeitsperformance anhand von 21 Kriterien. Die Methodologie von EcoVadis stützt sich auf internationale Nachhaltigkeitsnormen, wie Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact und ISO 26000, und wird von einem wissenschaftlichen Gremium, das aus Experten auf den Gebieten Nachhaltigkeit und Lieferketten besteht, beaufsichtigt, um verlässliche Bewertungen Dritter zu gewährleisten.