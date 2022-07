Koenig & Bauer schließt sich mit Cellmacch zusammen

Übernahme von 49 Prozent der Anteile an der Celmacch Group S.r.l. durch Koenig & Bauer

Koenig & Bauer und Celmacch, ein führender Hersteller von Flexodruckmaschinen und Rotationsstanzen für die Wellpappenindustrie aus Italien, haben mit der Vertragsunterzeichnung die Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung und Vermarktung im Wachstumsmarkt Wellpappe gelegt. Celmacch wird künftig unter dem Namen Koenig & Bauer Celmacch S.r.l firmieren.

Celmacch – jahrzehntelange Erfahrung in der Wellpappenverarbeitung

Celmacch hat über 40 Jahre Erfahrung im Wachstumsmarkt Wellpappe, den auch Koenig & Bauer mit den ergänzenden Maschinen CorruCUT und CorruFLEX adressiert. Mit der Entwicklung und Produktion von High Board Line Flexo-druckmaschinen und Rotationsstanzen, hat sich Celmacch insbesondere seit dem Relaunch ihrer Chroma-Familie im Jahr 2019 am Markt etabliert und beliefert damit bereits zahlreiche große internationale Verpackungshersteller.

Luca Celotti, General Manager von Celmacch, ergänzt: „Celmacch hat einen Partner für die langfristige Zusammenarbeit gesucht und diesen in Koenig & Bauer gefunden. Wir sind für ein weiteres Wachstum mit dem aktuellen Produktportfolio sehr gut aufgestellt. Durch den Zusammenschluss können wir dieses Potential mit dem nun zur Verfügung stehenden internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerk von über 2000 Koenig & Bauer-Mitarbeitern internationaler ausbauen. Diesen Weg wollen wir als Gründerfamilie an der Seite unseres neuen Partners gemeinsam gestalten und die Produktionskapazitäten am Standort Desenzano del Garda weiter erhöhen.”

Großes Produktportfolio an Flexodruckmaschinen für die Wellpappenindustrie

Die Chroma-Evo-Reihe von Celmacch bietet den Einstieg in modular aufgebaute Rotationsstanzen und Flexodruckmaschinen. Während die Chroma-High-Tech-Serie den Anforderungen nach hoher Automatisierung gerecht wird, steht die CorruCUT und CorruFLEX von Koenig & Bauer für die hochproduktive Herstellung von rotativ gestanzten Boxen und bedruckten Wellpappenbogen.

Geplant ist, dass alle Maschinen unter dem Produktnamen Chroma vereint werden. Damit wird Koenig & Bauer Celmacch mit der Chroma-Produktfamilie in Zukunft den Kunden ein umfassendes Produktportfolio in allen Preis- und Performanceklassen anbieten können. „Wir sind im Markt für den Wellpappendirektdruck angekommen und werden durch den Zusammenschluss mit Celmacch gemeinsam weiter Innovationen vorantreiben und unsere Marktposition ausbauen“, bekräftigt Christoph Müller, Vorstandsmitglied von Koenig & Bauer.

Option auf den Kauf weiterer Unternehmensanteile

Der Sitz von Koenig & Bauer Celmacch mit rund 50 Mitarbeitern wird weiterhin in Desenzano, Italien, sein. Die Celmacch Group S.r.l. konnte seit dem Produktrelaunch im Jahr 2019 ein Umsatzwachstum auf aktuell rund 20 Mio. Euro erzielen. Im ersten Schritt liegt der Fokus der Zusammenarbeit auf dem gemeinsamen Vertrieb und Service, der Produktweiterentwicklung sowie der Kapazitätserweiterung in der Montage. Koenig & Bauer hat die Option sukzessive weitere Anteile an der Celmacch Group S.r.l. über die 49 Prozent hinaus zu erwerben.

Der Unternehmenserwerb der Anteile an der Celmacch Group S.r.l. steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Freigabe für ausländische Direktinvestitionen FDI (foreign direct investment) in Italien. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing ist voraussichtlich im September 2022.