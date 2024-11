Koenig & Bauer erzielt Rekordauftragsbestand und bestätigt Prognose für 2024

Konzernumsatz sank auf 819,6 Mio. €

Die Koenig & Bauer AG, ein führender Anbieter von Drucktechnologien mit Schwerpunkt auf Verpackungslösungen, zeigt in den ersten neun Monaten 2024 trotz eines herausfordernden Marktumfelds eine stabile Entwicklung. Der Auftragseingang stieg um 18,9 % auf 988,1 Mio. €, was zu einem historischen Rekordauftragsbestand von 1.080 Mio. € führte. Dies schafft eine solide Basis für ein starkes Schlussquartal und zukünftiges Wachstum. Das Unternehmen bestätigt seine Jahresprognose für 2024 mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. € und einem operativen EBIT am unteren Ende des Korridors von 25–40 Mio. €.

Highlights und Segmententwicklung

Segment Special: Erfolgreiche Aufträge für Banknotenmaschinen und einen hohen Auftragsbestand von 510,1 Mio. €. Ein überdurchschnittlicher EBIT-Beitrag wird im Schlussquartal erwartet.

Wellpappe: Erfolge mit der Chroma-Maschinenserie von Koenig & Bauer Celmacch für die Wellpappenpostprint in Afrika, Asien und Europa. Geplante Installationen in Nordamerika und Lateinamerika 2025.

Digitaldruck: Die Rollendigitaldruckmaschine RotaJet findet Absatz in Nordamerika, und Connected-Packaging-Lösungen stoßen auf Interesse.

Finanzielles Ergebnis

Der Umsatz sank um 8 % auf 819,6 Mio. €, während das EBIT mit -55,6 Mio. € (inkl. Sondereffekte von 34,9 Mio. €) negativ blieb. Das operative EBIT verbesserte sich sequenziell auf 4,2 Mio. € im Q3.

Belastungen stammen aus dem Programm „Spotlight“ und der Leitmesse Drupa. „Spotlight“ soll ab 2025 erhebliche Effizienzgewinne bringen und bis 2026 ein EBIT von 6 % bei einem Umsatz von 1,5 Mrd. € ermöglichen.

Herausforderungen und Ausblick

Die Geschäftsentwicklung wird weiterhin von externen Unsicherheiten wie geopolitischen Konflikten und Inflation beeinflusst. Dennoch erwartet Koenig & Bauer ein starkes Schlussquartal, getragen vom robusten Auftragsbestand und Effizienzgewinnen aus „Spotlight“.