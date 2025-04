Innoform lädt zur Expertentagung „Barriere-Verbundfolien“ in Würzburg ein

Flexible Verpackungen

Am 1. und 2. Juli 2025 veranstaltet Innoform die renommierte Tagung „Barriere-Verbundfolien – Der Expertentreff“ in der SKZ-Modellfabrik in Würzburg.

Die Veranstaltung bietet Fachleuten aus der Branche eine Plattform für den Austausch über aktuelle Entwicklungen im Bereich Monomaterialien, innovative Herstellungsverfahren und Barriere-Beschichtungen für Folien und Papier.

Im Mittelpunkt der Tagung stehen nachhaltige Materialinnovationen wie Biopolymere und faserbasierte Alternativen sowie neue technologische Verfahren zur Herstellung recyclingfähiger Monomaterialien mit optimierten Barriereeigenschaften. Darüber hinaus wird der Einsatz effizienter Barriere-Beschichtungen diskutiert, um den Übergang zu umweltfreundlicheren Materialien wie Biofolien und Papier zu bewerten.

Die Veranstaltung richtet sich an Experten aus der Verpackungsindustrie, Forschung und Entwicklung sowie an Entscheidungsträger entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Teilnehmer erhalten fundierte Einblicke in zentrale Nachhaltigkeitsthemen und die wichtigsten Innovationstreiber im Bereich Barrierefolien.

Ein besonderes Highlight ist die traditionelle Weinprobe am Vorabend der Tagung, die in entspannter Atmosphäre den fachlichen Austausch fördert. Erstmals wird zudem eine KI-gestützte Simultanübersetzung in Deutsch und Englisch angeboten, die sowohl als Audio als auch mit Untertiteln im Livestream verfügbar ist und damit ein internationales Publikum erreicht.

Die Tagung beginnt am 1. Juli 2025 um 9:00 Uhr und endet am 2. Juli 2025 um 14:00 Uhr. Veranstaltungsort ist die SKZ-Modellfabrik in Würzburg.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung sind über die Innoform-Website verfügbar.