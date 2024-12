Inno-Meeting 2025: Fortschrittliche Lösungen für flexible Minimalverpackungen

Event

Unter dem Motto „Weniger ist mehr“ lädt das 22. Inno-Meeting am 12. und 13. Februar 2025 ins Vienna House Remarque in Osnabrück ein. Die Veranstaltung präsentiert die neuesten und nachhaltigsten Ansätze zur Entwicklung flexibler Minimalverpackungen. Teilnehmende erfahren in zwei intensiven Tagen, wie innovatives Design, neue Materialien und modernste Druck- und Verarbeitungstechnologien den Ressourcenverbrauch minimieren und die Umwelt entlasten – ohne Kompromisse bei Funktionalität und Ästhetik.

In einer Zeit, in der Umweltschutz eine gesellschaftliche Notwendigkeit darstellt und gesetzliche Vorgaben die Verpackungsindustrie vor neue Herausforderungen stellen, wird die Optimierung von Verpackungen zum zentralen Thema. Karsten Schröder (Innoform Coaching GbR) führt als Veranstalter und Moderator durch ein abwechslungsreiches Programm voller inspirierender Vorträge, Praxisbeispiele und lebhafter Diskussionen.

Thematische Highlights des Programms

Regulatorische Entwicklungen: Einblicke in neue gesetzliche Anforderungen und deren Auswirkungen auf die Branche. Praxisnahe Beispiele und kontroverse Diskussionen bieten Orientierung.

Nachhaltigkeit und Ökoeffizienz: Strategien zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks durch den Einsatz wiederverwertbarer und recycelter Materialien.

Innovative Materialien: Präsentation dünner, hochleistungsfähiger Barriere-Materialien, die sowohl die Haltbarkeit verlängern als auch die Umweltbelastung verringern.

Drucktechnologien: Neueste Entwicklungen in nachhaltigen Drucktechniken, Farben und Hilfsmitteln, die Funktionalität und Umweltfreundlichkeit vereinen.

Networking: Treffen Sie Branchenführer und Experten, tauschen Sie sich aus und knüpfen Sie wertvolle Kontakte.

Mehr als nur Vorträge

Freuen Sie sich auf ein intensives Programm, das durch Impulse von Experten, spannende Diskussionen und praxisnahe Einblicke bereichert wird. Unternehmen können ihre innovativen Produktlösungen in einer Table-Top-Ausstellung vor Ort und im Livestream präsentieren – eine ideale Gelegenheit, um Sichtbarkeit zu schaffen und Kontakte zu knüpfen.

