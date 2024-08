Erfolgreicher Start in die berufliche Karriere

Südpack

Der 23. Juli 2024 war für 19 junge Mitarbeitende bei Südpack ein echter „Feiertag“. Das Datum markiert das Ende ihrer Ausbildungs- bzw. Studienzeit – und zugleich den Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Gefeiert wurde im Rahmen der schon traditionellen Absolventenfeier in der Ausbildungswerkstatt am Standort in Ochsenhausen. Mit dem Abschlusszeugnis in der Hand geht es nun in die nächste Karrierestufe.

Sie sind hochmotiviert und überaus glücklich, die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen. Ausgebildet wurden sie bei Südpack als Kunststoff- und Kautschuktechnologen, Fachkräfte für Lagerlogistik, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker sowie Industriekaufleute, Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen sowie Fachinformatiker Systemintegration. Die Studierenden kommen aus den Bereichen BWL (Industrie, International Business sowie Spedition, Transport und Logistik), Wirtschaftsingenieurswesen, Wirtschaftsinformatik sowie Lebensmittel- und Verpackungstechnologie.

„Wir haben in den letzten Jahren unser Angebot kontinuierlich ausgebaut, um bei den klassischen Ausbildungsberufen und ebenso im Bereich des Dualen Studiums auch weiterhin für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger attraktiv zu bleiben“, unterstreicht Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin der Südpack Gruppe. Mit rund 100 Ausbildungsstellen ist der Verpackungsspezialist einer der größten Ausbildungsbetriebe – und auch als Arbeitgeber ein echtes Schwergewicht in der Region.

Die Nachwuchsförderung im eigenen Haus ist dabei nicht nur einer der zentralen Bausteine des Personalmanagements, sondern auch elementar für ein solides, wirtschaftliches Wachstum der internationalen Unternehmensgruppe. „Die Qualität der Ausbildung, die hervorragenden Arbeitsbedingungen bei Südpack und auch die hohe Übernahmequote sind ein echter Wertfaktor“, betont Birgit Schechner, die in ihrer Funktion als Vice President HR & IT gemeinsam mit Carolin Grimbacher und Ausbildungsleiterin Dr. Stephanie Würfl in feierlicher Runde die Abschlusszeugnisse und ein kleines Präsent überreichte.

Wie jedes Jahr übergaben sie den Absolventinnen und Absolventen auch einen Brief, den diese in ihrer ersten Ausbildungswoche an sich selbst verfasst hatten. Ob die darin formulierten Wünsche und Erwartungen an die Lehrjahre erfüllt werden konnten? „Das müssen unsere Nachwuchstalente selbst beurteilen“, so Carolin Grimbacher. „Ich denke aber, dass unsere individuell auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnittene Ausbildungsbetreuung der optimale Weg zum Ziel ist. Die hervorragenden Ausbildungsergebnisse auch in diesem Jahr jedenfalls sind mehr als nur ein deutliches Indiz!“

Nach der feierlichen Zeugnisübergabe schließlich durfte mit Sekt und am Büffet ausgiebig gefeiert werden – bevor für die 19 jungen Mitarbeitenden nun der Start ins Berufsleben beginnt.