Über 4 Millionen Tonnen flexible Lebensmittel-Verpackungen in Europa

Schönwald Consulting-Studie: “Flexible Food Packaging in Europe 2022“

Der Verbrauch flexibler Lebensmittelverpackungen in Europa ist in den letzten vier Jahren von 3,6 Millionen Tonnen um mehr als 10% auf über 4 Millionen Tonnen gestiegen. Über die Hälfte davon entfallen auf Süßwaren, Convenience-/ Frischeprodukte und Trockennahrungsmittel.

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie von Schönwald Consulting “Flexible Food Packaging in Europe 2022“. Sie bewertet den Verbrauch im Jahr 2022 nach 11 Marktsegmenten, darunter auch Getränke und Heimtiernahrung, und 7 Folienverbunden. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bis 2025 gibt die weitere Entwicklung des Verbrauchs in den 11 Marktsegmenten an.

Papier-basierte Lösungen um mehr als 50% gestiegen

Die flexible Verpackung verwendet eine Vielzahl von Trägermaterialien, darunter Kunststofffolien, Papier und Aluminiumfolie, die einzeln oder in Kombination miteinander genutzt werden. Die derzeitigen Folienverbunde für flexible Verpackungen sind in der vorliegenden Untersuchung nach PET-, PA-, OPP-, PP-, PE-basierten Folien, Papier-basierten Flexibles und flexiblen Aluminiumfolien unterteilt. OPP-basierte Folien machen nach wie vor den größten Folienverbund aus. Papier-basierte Lösungen sind in den letzten vier Jahren um mehr als 50% gestiegen und rangieren inzwischen hinter OPP-basierten Folien auf Platz 2 des Verbrauchs.

Verbrauch nach Füllgütern 2022

Des weiteren geht Schönwald Consulting in seiner Studie auf die Herausforderungen ein, die Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit an flexible Lebensmittelverpackungen stellen. Zum besseren Verständnis der aktuellen Situation wird der zeitliche Verlauf der Richtlinien zur Entsorgung von Verpackungsabfällen in der Europäischen Union und ausgewählten Ländern dargestellt. Dazu zählen unter anderem die EU Plastic Strategy, der Green Deal, die EU Plastic Tax, das deutsche Verpackungsgesetz und die UK Plastic Tax.

Die Industrie arbeitet mit Hochdruck an Lösungen, flexible Verpackungen kreislauffährig zu machen. Daher gibt die vorliegende Studie einen Überblick über aktuelle Monomateriallösungen, die Nutzung faserbasierter Materialien, den Gebrauch von Rezyklaten – inklusive deren aktuelles Volumen und der Beschreibung von Verfahren zum chemischen und mechanischen Reycling – sowie aktuelle Daten zu biobasierten Kunststoffen und biologisch abbaubaren Lösungen. Ein Einblick in die Lösungsansätze von Convertern zur Verbesserung der Nachhaltigkeit ihrer Produkte rundet die Studie ab.

Trotz des gestiegenen Einsatzes von Monomaterial-Lösungen lag der Anteil an Multimaterial-Verbunden im Bereich der flexiblen Lebensmittelverpackungen 2022 immer noch bei über 40%.

69 Tabellen und Grafiken veranschaulichen die Ergebnisse der 119 Seiten umfassenden Studie, die in englischer Sprache erschienen ist.