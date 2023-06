Qualitäts- und Prozessoptimierung in der Folienextrusion mit iPQ-Surface

BST

Spezialisiert auf recycelbare Folien ist das zur adapa Group gehörende italienische Unternehmen Termoplast führend in der nachhaltigen Folienproduktion in Europa. Um die Produktionsprozesse künftig noch ressourcenschonender und effizienter zu gestalten und bestmögliche Folienqualität zu liefern, stattete das Unternehmen seine Umwickler und Blasfolienextruder mit acht Systemen zur Oberflächeninspektion von BST aus.

Technologie für zuverlässige Fehlererkennung

Die Systeme der Reihe iPQ-Surface identifizieren und dokumentieren typische Fehler in der Folienextrusion wie Stippen, Gelteilchen, Schlieren und Insekten und beseitigen sie entsprechend in Folgeprozessen. Das setzte eine hohe Unempfindlichkeit der Software in Bezug auf die natürlichen Lichtschwankungen der Umgebung voraus. Dank seines modularen Aufbaus eignet sich das individuell adaptierbare iPQ-Surface auch zur Nachrüstung und konnte so reibungslos in die bestehende Infrastruktur bei Termoplast integriert werden.

Mit bis zu 300KHz Zeilenfrequenz bei bis zu 16384 Pixeln wird iPQ-Surface den allerhöchsten Anforderungen auch auf engstem Bauraum gerecht. Die Technik kann sich mit modularer Multiplex-Beleuchtung die verschiedensten Beleuchtungsarten (RGB- oder UV-Beleuchtung, Hellfeld, Dunkelfeld, Seitlicht oder Durchlicht) verbinden und so mit einer Inspektionsline Aufgaben erfüllen, wofür in der Vergangenheit mehrere Linien notwendig waren. Neuestes Feature von iPQ-Surface ist das speziell entwickelte Extramodul zur Erkennung von Farbabweichungen. Für die Verarbeitung recycelter Materialien – das Kerngeschäft von Termoplast – bietet iPQ-Surface einen weiteren entscheidenden Vorteil: Die hierbei häufig vorkommenden Stippen werden ignoriert und nicht als Fehler gemeldet – nur relevante Mängel werden zur Anzeige gebracht.

Langfristige Prozessoptimierung dank smarter Software

Zur langfristigen Qualitätsoptimierung, Ausschussreduktion und Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Abläufe trägt auch die smarte Software von iPQ-Surface bei. Diese ist in der Lage, die im Herstellungsprozess gesammelten Fehlerdaten für eine verbesserte Produktionsstandardisierung zu klassifizieren, dokumentieren und auszuwerten.

Die KI-basierten Klassifikatoren der Software trennen die Fehler nach Art und Schwere, um die richtigen Schlüsse zur Prozessoptimierung ziehen zu können. Nutzer können die Fehlererkennung zusätzlich nach individuell einstellbaren Güteklassen steuern, je nachdem, ob eine zu 100 Prozent fehlerfreie Qualität angestrebt wird oder eine geringere Qualität zur Weiterverarbeitung der Folien genügt. Durch die lückenlose digitale Dokumentation der Qualität und aussagestarke statistische Auswertungen wie Rollen- und Qualitätsprotokolle können die Qualitätsdaten zur langfristigen Produktionsoptimierung analysiert werden.

Über Termoplast

Gestartet im Jahr 1967 als Hersteller bedruckter Taschen und Tüten ist Termoplast heute spezialisiert auf die Produktion nachhaltiger MDO-PE-Folien für alle Drucktechnologien und Spezialanwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Hygiene, Medizin und Pharmakologie. Am Firmenstandort nahe Florenz stellt das Unternehmen seine hochqualitativen, nachhaltigen Folienerzeugnisse auf einer Fläche von 26.500 m² in zwei unabhängigen Produktionsstätten her.