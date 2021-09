Comexi

Neuer Längsschneider in Montevideo installiert

Der Anbieter von Lösungen für Druck und Verarbeitung flexibler Verpackungen und Strong S.A., ein auf die Herstellung flexibler Verpackungen spezialisiertes Unternehmen aus Uruguay, haben eine Vereinbarung über den Erwerb eines Längsschneiders vom Typ Comexi S1 DT getroffen.

Die Anlage wird im Werk in Montevideo installiert und ermöglicht Strong S.A. den Ausbau der Prozessautomatisierung. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung aller Arten von flexiblen Verpackungen, und in seiner 15.000 m² großen Produktionsstätte verfügt Strong S.A. über modernste Maschinen.

Die Comexi S1 DT ist ein Längsschneider, dessen modernste Steuerungselemente und hoher Automatisierungsgrad auch bei anspruchsvollen Aufträgen beste Ergebnisse hinsichtlich Qualität und Produktivität ermöglicht. Die interaktive und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche erlaubt eine Selbstkalibrierung von Wickelkernen, Schneidmessern, Laserköpfen sowie Fotozellen und nahezu jedem Einstellelement der Maschine. Diese Automatisierung erlaubt das Be- und Entladen der Materialrollen ohne manuelle Eingriffe.

Die Version des Comexi S1 DT mit Drehvorrichtung ist in der Lage, Aufträge auszuführen, die eine große Anzahl von Ausgangsrollen erfordern. Sie ist auch in der Lage, selbst sehr dicke Materialien zur Herstellung flexibler Materialien zu verarbeiten. Dies schließt auch Aluminium, Wachs und anderen speziellen oder komplexen Materialien ein. Die Comexi S1 DT ermöglicht ein hohes Maß an kundenspezifischer Anpassung sowie zahlreiche automatisierte Optionen, wie beispielsweise Spleißtische, automatische Rollenentladung, Videokamerainspektion und Robotisierung der Etikettierung der fertigen Rollen, was eine vollständige Systemkontrolle und Produktivitätssteigerungen ermöglicht.