Lorven Group steigert Output mit Varex II

Folienextrusion

Die kürzlich erfolgte Installation der Varex II Blasfolienextrusionsanlage von Windmöller & Hölscher (W&H) bei der indischen Lorven Group setzt mit einem Output von über 900 kg/h neue Maßstäbe in der Folienextrusion.

Gegründet in den frühen 1990er Jahren von dem verstorbenen Shri Devulapally Bhikshapati und im Jahr 2010 in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt, hat sich die Lorven Group unter der Führung von Chairman Devulapally Sunil Kumar, Chief Managing Director Devulapally Nitesh Kumar und Director Devulapally Kushal Kumar in Indien zu einem führenden Anbieter umfassender flexibler Verpackungslösungen entwickelt. Mit über 500 engagierten Mitarbeiter un Mitarbeiterinnen und einer hochmodernen Infrastruktur streben sie kontinuierlich nach Perfektion.

Anzeige

Die Varex II als Game-Changer

Diese Dreischicht-Hochleistungs-Blasfoliextrusionsnanlage mit einer Breite von 2800 mm ist in der Lage, eine Vielzahl von Materialien zu verarbeiten, darunter LDPE, LLDPE, HDPE und mLLDPE. Die Anlage produziert Verpackungsfolien, die nicht nur steif und sehr flach sind, sie ist auch hochproduktiv, dank ihrer fortschrittlichen Düsen- und Extrudertechnologie. Durch die Minimierung des LDPE-Gehalts bietet die Varex II erhebliche Kosteneinsparungen.

Ausgestattet mit einem neuen Kühlsystem gewährleistet die Varex II einen verbesserten Output und präzisere Profiltoleranzen. Die vollautomatischen Wickler sorgen für eine exakte Spannungskontrolle, reduzieren den Bedarf an manuellen Anpassungen und gewährleistet qualitativ hochwertige Folien bei bemerkenswerter Effizienz.

„Die Varex II verkörpert unser Engagement für erstklassige Ingenieurskunst, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist. Die Partnerschaft mit der Lorven Group, während sie im Bereich flexibler Verpackungen expandieren, ist wirklich inspirierend“, sagt Divyanshu Katiyar, Sales Manager bei W&H Indien.

„Unsere Erfahrungen mit der Varex II sind herausragend. Die Installation verlief reibungslos, und die Schulung durch das W&H-Team war gründlich und von unschätzbarem Wert. Seit der Integration dieser hochmodernen Maschine haben wir einen deutlichen Anstieg der Produktivität und Betriebseffizienz festgestellt. Die Qualität und Leistung haben unsere Erwartungen übertroffen und bestätigen unsere Entscheidung, uns für W&H zu entscheiden“, sagt Nitesh Kumar, Geschäftsführer der Lorven Group.