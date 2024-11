Eine Unternehmerin berichtet, was ihre Druckerei aus KI und ChatGPT macht

Trend-Keynote auf dem Digital Printing Summit am 20. November in Köln

Vor zwei Jahren wurde ChatGPT der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – jetzt ziehen wir Bilanz: Was hat sich durch den verstärkten Einsatz von KI-Modulen verändert? Welche Möglichkeiten bieten KI-Tools für die Printbranche? Antworten darauf gibt Martina Brakemeier, die geschäftsführende Gesellschafterin der Gieselmann Medienhaus GmbH, in ihrer Trend-Keynote auf dem Digital Printing Summit am 20. November in Köln.

Martina Brakemeier ist nicht nur die Inhaberin einer vollstufigen Druckerei, sondern sie betreibt auch vier spezialisierte Online-Shops (ilea-shop.de, itpieces.de, print4print.de, libra-shop.de). Zudem ist Martina Brakemeier Bestseller-Autorin von „Das ChatGPT Powerhandbuch“ und Gründerin des KI Training Instituts. Wie ihre Druckerei KI einsetzt, und was das Unternehmen in der täglichen Praxis davon hat, berichtet die Unternehmerin in einer anschaulichen Keynote in Köln. Hier geht es direkt zum Programm und zur Anmeldemöglichkeit zum DIGITAL PRINTING SUMMIT am 20. November in Köln.