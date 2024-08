Digitaldruck für gestanzte Aluminiumdeckel

Fachpack 2024: Constantia Flexibles

Constantia Flexibles wird auf der Fachpack 2024 in Nürnberg vom 24. bis 26. September 2024 seine neuesten Innovationen vorstellen – der Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen bietet bereits für mehr als 90 % seines Portfolios eine recycelbare Alternative an. Constantia Flexibles verfolgt einen 360-Grad-Materialansatz und bietet Aluminium-, Folien- und Papierlösungen für verschiedene Verbrauchermärkte. Durch die kollaborative Zusammenarbeit mit seinen Kunden stellt der Verpackungshersteller die individuell optimale Lösung für jedes Produkt sicher und erweitert gleichzeitig sein nachhaltiges Angebot, u.a. mit seiner Digitaldrucklösung.

Marc Rademacher, Executive Vice President Consumer Commercial von Constantia Flexibles, betont den Innovationscharakter des Unternehmens: „Der Digitaldruck ist unsere neueste technische Entwicklung, eine einzigartige Drucktechnologie für gestanzte Aluminiumdeckel. Uns ist es ein großes Anliegen eine breite recyclebare Produktpalette anzubieten – darunter unsere Produktinnovationen EcoTwistPaper und das kompostierbare EcoPressoLid – denn nur so kann die Nachhaltigkeitswende auch in der Breite gelingen.”

Milchverpackungsdeckel

Constantia Flexibles ist nach eigenen Angaben derzeit das einzige Unternehmen für flexible Verpackungen, das Aluminium vollflächig und wasserbasiert digital bedruckt, ohne dabei die Siegelbedingungen zu beeinträchtigen. Die Technologie ermöglicht den Druck auf Aluminium und PET und wird zukünftig auf alle Substrate ausgeweitet. Mithilfe der Technologie können Produkte in einer kurzen Zeit geliefert werden. Zusätzlicher Zeitgewinn und Kostenersparnis entsteht durch den Wegfall von Druckvorlagen, -platten sowie -zylindern, die bei anderen Druckverfahren erforderlich sind. Das Digitaldruckangebot von Constantia Flexibles deckt 93 % aller Pantone-Farben ab, so dass stets eine gleichbleibende Druckqualität gewährleistet ist. Die verwendeten wasserbasierten Druckfarben erfüllen die Standards für Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit. Der Digitaldruck unterstützt Kleinauflagen und reduziert das benötigte Kapital, indem er mehrere Anpassungen innerhalb einer Charge ermöglicht und gleichzeitig den Materialabfall minimiert.

Mehr Nachhaltigkeit ermöglichen

Constantia Flexibles demonstriert auf der diesjährigen Fachpack neben den fortschrittlichen Drucktechniken einige Innovationen seiner Ecolutions-Reihe, darunter Low Carbon Aluminum (Lowcarbalu), das die Umweltauswirkungen der Aluminiumproduktion deutlich reduziert. Es senkt die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu herkömmlichem Aluminium und bietet hohe Leistung und Langlebigkeit im Sinne der Nachhaltigkeit.

Zu den diesjährigen Produkt-Highlights auf der Fachpack unter den Lowcarbalu-Produkten gehören insbesondere EcoPeelCover und EcoAluTainer. Des Weiteren werden das PPCover für Deckellösungen, insbesondere im Molkereisegment, das EcoPressoLid als Kaffeekapseldeckel und EcoTwistPaper, EcoLam und EcoVer für Süßwaren und andere Segmente vertreten sein. Alle ausgestellten Produkte sind recyclebar und gewährleisten eine optimale Warenerhaltung.

EcoPeelCover: Preisgekrönter Deckel für das Recycling

EcoPeelCover zeichnet sich durch hohe Barriereeigenschaften und eine Easy-Peel-Beschichtung für reibungsloses Öffnen aus. Mit zuverlässiger Versiegelung und hoher Korrosionsbeständigkeit eignet er sich für Temperaturen von 180°C bis 230°C und ist mit PP- und PE-Bechern kompatibel. Es bietet eine verlängerte Haltbarkeit und ist ideal für Molkereiprodukte. Im Vergleich zu herkömmlichen Deckeln aus Aluminium reduziert es die Aluminiumstärke um 25 % und die Beschichtung um 50 % und ist mit einem lösungsmittelfreien UV-Flexodruck ausgestattet. Darüber hinaus ist EcoPeelCover in Lowcarbalu sowie mit ASI-zertifizierter Qualität erhältlich. Aufgrund seines nachhaltigen Charakters (Reduktion des Materialverbrauchs und Transportgewichts) wurde EcoPeelCover mit dem Deutschen Verpackungspreis 2024 ausgezeichnet.

PPCover ist ein gestanzter Deckel auf Polypropylenbasis, der eine nachhaltige und effiziente Verpackung ermöglicht. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören eine hohe Opazität, eine hervorragende Durchstoß- und Reißfestigkeit sowie eine metallfreie Zusammensetzung, die eine ordnungsgemäße Sortierung bei der Metallerkennung ermöglicht. PPCover zeichnet sich außerdem durch eine verbesserte Hitzebeständigkeit aus und lässt sich mit Standard-Flachsiegelwerkzeugen effektiv versiegeln, insbesondere gegen PP-Becher. Es ist ideal für Anwendungen wie Joghurt, andere Molkereiprodukte, Getränke ohne Kohlensäure und Fertigmahlzeiten.

Entwickelt für den PE-Recyclingstrom: EcoLam-Produktfamilie

Die EcoLam-Produktfamilie besteht aus Polyethylen (PE)-Laminaten, die nicht recycelbare Optionen wie PET/PE und andere Multimaterial-Laminate ersetzen. EcoLam gibt es in verschiedenen Barrierestufen, nämlich EcoLam, EcoLamPlus und EcoLamHighPlus. EcoLamHighPlus bietet Barrierewerte, die denen von PET/Alu/PE-Laminaten sehr nahe kommen. Diese branchenführenden Monopolyethylen-Laminate sind leichter, bieten eine hervorragende Wärmebeständigkeit und benötigen weniger Barrierepolymer als herkömmliche Lösungen. Alle Sorten sind RecyClass-zertifiziert und mit den in Europa üblichen Sortier- und Recyclingtechnologien kompatibel.

Basierend auf Mono-Polypropylen: Die EcoVer-Familie

EcoVer ist das Mono-Polypropylen (PP)-Angebot von Constantia Flexibles, das in verschiedenen Barrierequalitäten erhältlich ist: EcoVer, EcoVerPlus und EcoVerHighPlus. Die hohe Transparenz, die niedrigen Anfangssiegeltemperaturen, die Hitzebeständigkeit und die Steifigkeit ermöglichen den Einsatz auf VFFS- und HFFS-Anlagen für eine breite Produktpalette. Die Laminate sind für die Wiederverwertung nach den modernen Richtlinien des Design for Recycling konzipiert.

EcoPressoLid: Kompostierbarer Kapseldeckel für zuhause

Die neu eingeführte heimkompostierbare Kaffeekapsel ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Greiner Packaging und Constantia Flexibles. Der von Constantia Flexibles hergestellte Kaffeekapseldeckel ist heimkompostierbar und biobasiert. Er verfügt über eine hohe Sauerstoffbarriere, die die Frische des Kaffees bewahrt und sich während des Brühvorgangs hervorragend verhält.

EcoAluTainer: Design-for-Recycling-Verpackungen aus Aluminium

Der EcoAluTainer, der auch mit Lowcarbalu erhältlich ist, ist eine leichte, recycelbare Lösung – ideal für die Konservierung von Lebensmitteln und Tiernahrung. Der leichte und stapelbare Behälter bietet außerdem ASI-zertifiziertes Aluminium und vermeidet kritische Substanzen wie BPA-haltige Epoxidharze. Der EcoAluTainer ist sterilisierbar und ist gleichzeitig eine sichere und umweltfreundliche Alternative für die Verpackung von Lebensmitteln und Tiernahrung. Dank seiner Vielseitigkeit eignet er sich für verschiedene Anwendungen, darunter Retortenwurstverpackungen, trockene Tiernahrung und Trinkpäckchen.

EcoTwistPaper: Recycelbares Papier für Süßwaren

EcoTwistPaper, eines der jüngsten Mitglieder der Ecolutions-Familie, ist eine wachsfreie Dreheinlage aus Papier. Das Produkt wurde von der Confederation of European Paper Industries (CEPI) auf seine Wiederverwertbarkeit getestet und erhielt 90 von 100 Punkten für sein bedrucktes Material. EcoTwistPaper ist aufgrund seiner plastikfreien Zusammensetzung von der Einweg-Kunststoffrichtlinie ausgenommen. Aufgrund seiner Kompatibilität mit bestehenden Maschinen und seiner Weichheit ist es ideal für die Süßwarenverpackung geeignet.

Innovationbox

Am 24. September 2024, im Rahmen des Ausstellerforums Innovationbox (Halle 4, gegenüber Stand 4-302), wird Dr. Dietmar Lenko, Head of Group Innovation & Product Sustainability Consumer von Constantia Flexibles, den 360°-Ansatz von Constantia Flexibles vorstellen: „Innovative Verpackungslösungen für das Recycling in verschiedenen Recyclingströmen (Aluminium, PE, PP, Papier).

Halle 4, Stand 4-302