Eine Vistaflex II für Tennessee

Windmöller & Hölscher

Jet Packaging Group, LLC, ein US-Hersteller flexibler Verpackungen wie Rollenware, Beutel und Tüten für verarbeitete und gefrorene Lebensmittel, Frischwaren, Tiernahrung und industrielle Non-Food-Märkte. Das Unternehmen mit neuem Eigentümer sowie einem aufgefrischtes Führungsteam hat nun den Erwerb seiner ersten Flexodruckmaschine von Windmöller & Hölscher, einer Zehnfarben-Vistaflex II bekannt gegeben.

Thomas Hazlette, der das Unternehmen vor 10 Monaten kaufte, wurde CEO, stellte ein dynamisches und erfahrenes neues Führungsteam mit einer klaren Vision zusammen und wurde 2023 Mehrheitseigentümer der Jet Packaging Group. Er kam von außerhalb der Verpackungsbranche und erkannte schnell zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten sowie ungenutztes Potenzial des Unternehmens. In den kommenden Monaten will Jet Packaging Group mit Hauptsitz in Dickson, Tennessee, weitere Neuigkeiten bekannt geben, darunter eine Namensänderung.

Eine entscheidende Rolle für die neue Maschine

Die Vistaflex II wird eine entscheidende Rolle in der künftigen Geschäftspolitik der Jet Packaging Group zukommen. Thomas Hazlette betont, dass die Automatisierungsmöglichkeiten der Maschine dazu beitragen werden, die Herausforderungen des Arbeitsmarktes besser zu bewältigen und die Schulungsprozesse zu rationalisieren.

Die Möglichkeit, vier zusätzliche Aufträge bei laufender Maschine vorzubereiten, gewährleistet die Flexibilität des Unternehmen sowohl bei kleinen als auch bei großen Auflagen. Er betonte auch den Wert der Ruby IoT-Software, die dabei helfen wird, Druckprobleme zu erkennen und effizienter zu lösen.

Die Vistaflex II hat eine Arbeitsbreite von 1700 mm mit Rapportlängen von bis zu 1245 mm. Sie verfügt über Easy Set und Easy Reg zur automatischen Druck- und Registereinstellung, W&H Vision zur Bahnbeobachtung und Fehlererkennung sowie Turboclean Advanced E, ein ressourceneffizientes Wasch- und Einfärbesystem. Außerdem ist sie mit dem Filmatic II C-Wickler ausgestattet. Die Installation ist für April 2025 geplant.